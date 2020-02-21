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11 تطبيق و 14 لعبة متاحة مجانا ولفترة محدودة على أندرويد
مجموعة جديدة من التطبيقات والألعاب المدفوعة ولكن مجانية لفترة محدودة موجّهة خصيصًا لمستخدمي أندرويد (11 تطبيق و 14 لعبة).
كما عودناكم وبشكل أسبوعي نستعرض معكم باقة من ألعاب و تطبيقات نظام التشغيل أندرويد المدفوعة، على أن تكون متاحة مجّانًا وبالكامل لفترة محدودة لجميع المستخدمين. لتكون هذه المقالة صفقة كبيرة لمستخدمي نظام تشغيل أندرويد المذكور، ودائمًا ما نؤكد لا تُؤجل تحميل أي تطبيق أو لعبة تُعجِبُكَ فربما لا يتم الأخذ بالوقت المحدد والرجوع لسعره الحقيقي في أي وقت، عمومًا دعونا لا نتحدث أكثر وننتقل بشكل مباشر للقائمة ( 13 تطبيق و 15 لعبة على متجر جوجل بلاي ):
التطبيقات:
- BlackCam Pro – B&W Camera : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 2 يوم.
- Equalizer & Bass Booster Pro : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
- Equalizer Bass Booster Pro : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
- Equalizer FX Pro : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
- Gif Me! Camera Pro : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 2 يوم.
- Global Equalizer & Bass Booster Pro : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
- Sketch Me! Pro : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 2 يوم.
- TypIt Pro – Watermark, Logo & Text on Photos : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
- Weather Forecast Pro : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
- BabyBook – Baby Tracker & Newborn Diary : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Glass Neon – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
الألعاب:
- Tunn : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 1 يوم.
- Human Heroes Einstein On Time : السعر الحقيقي 3.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Slayer Bizarre Shmup (digital space shooter) : السعر الحقيقي 3.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Fit Toon – Series 2 : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Galaxy Merge – Idle & Click Tycoon PRO : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- LeagueMon VIP – League Monster Defence : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- SCV Miner – Click & Idle Tycoon – PRO : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Assassin Lord : Idle RPG (BUFF) : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Buff Knight Advanced – Retro RPG Runner : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Math Games – Train your Brain! : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Quaddro 2 – Intelligent game : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Super Hero Factory Inc Pro : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Teach Your Monster to Read: Phonics & Reading Game : السعر الحقيقي 4.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- The Weapon King VIP – Making Legendary Swords : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.