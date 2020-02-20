وفاة مخترع مزايا “قص – نسخ – لصق”

واحدة من أكثر الخصائص التي نستخدمها في حياتنا اليومية، ولا نتصور كيف سيكون استخدامنا لحواسبنا وهواتفنا بدونها، هي مزايا القص والنسخ واللصق، واليوم رحل عن العالم Lawrence Gordon Tesler مخترع هذه المزايا عن عمر يناهز 74 عاماً.

عمل Tesler كباحث في شركة زيروكس العريقة، وابتكر مجموعة من أهم الوظائف المستخدمة اليوم في أنظمة التشغيل والتطبيقات، بالإضافة للقص والنسخ واللصق، ابتكر البحث والاستبدال لتسهيل التعامل مع النصوص.

انضم Tesler إلى شركة زيروكس في عام 1973 وذلك بمركز الأبحاث الخاص بها في بالو ألتو وعمل مع Tim Mott على برمجة محرر النصوص Gypsy الذي تضمن وظائف نسخ ونقل أجزاء من النصوص وهو ما نعرفه اليوم بالقص والنسخ واللصق.

وكان يشير إليه البعض على أنه أب الواجهة البرمجية الخاصة بحواسب ماكنتوش، لكنه لم يكن كذلك عملياً، بالرغم من عمله مع ستيف جوبز على الواجهة البرمجية في زيروكس، والذي وصفه بمنجم الذهب.

لاحقاً انضم Tesler للعمل في آبل واستمر فيها حوالي 20 عاماً وتدرج بالمناصب حتى وصل إلى منصب “مدير العلماء” في عام 1993 وخلال مسيرته عمل على عدد من الأجهزة الثورية مثل نيوتن و ليزا و ماكنتوش نفسه.

وكان له الفضل في إقناع آبل في الاستثمار في شركة ARM لصناعة المعالجات والتي استفادت منها هواتف آيفون اليوم.

ترك العمل لدى آبل في عام 1997 وانتقل بعدها إلى عدة شركات أمريكية أخرى مثل أمازون و ياهوو و 23andMe وكان يقدم استشارات في تجربة المستخدم والأبحاث والتصميم والبرمجة وذلك لمختلف المنصات كالحواسب الشخصية والويب والهواتف الذكية والتلفاز وحتى الطابعات.