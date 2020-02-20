سوني تكشف عن هاتف Xperia L4 الجديد من الفئة المنخفضة

دعمت شركة سوني سلسلة هواتف Xperia ذات المواصفات المنخفضة بهاتف جديد وهو Xperia L4 بتصميم يتناسب مع الأغراض الترفيهية ومشاهدة الفيديوهات على وجه الخصوص.

Xperia L4 جاء بشاشة LCD سينيمائية 6.2 بوصة بمعدل عرض (21:9) مناسبة جداً لمحبي متابعة العروضات المرئية على الهاتف بالإضافة لعرضها مساحة واسعة من المحتوى على التطبيقات المختلفة ولاسيما أثناء قراءة المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.

الهاتف يأتي أيضاً بميزة سوني multi-window والتي تتيح فتح واستخدام تطبيقين جنباً إلى جنب، ويملك L4 كاميرا خلفية ثلاثية بعدسة رئيسية بدقة 13 ميجا بكسل وواسعة بدقة 5 ميجا بكسل والأخيرة للعمق بدقة 2 ميجا بكسل وبكاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بكسل.

وعلى مستوى البطارية فهو مدعم ببطارية سعة 3,580 مللي أمبير مناسبة للغرص من اقتناء هذا الهاتف الذي يوفر مدخل للسماعة 3.5mm ومدعوم بمعالج ميدياتك MT6762 Helio P22 وذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت وذاكرة تخزين داخلية 64 جيجا بايت مع مدخل لذاكرة تخزين خارجية يدعم حتى 512 جيجا بايت.

ويعمل الهاتف بنسخة أندرويد 9 وسيتوفر باللونين الأسود والأزرق خلال ربيع العام الجاري في العديد من الأسواق العالمية أما بالنسبة للسعر فلا توجد ملعومات واضحة بعد لكنه بكل تأكيد سيكون بسعر منخفض ومنافس بين هواتف الشركات الأخرى من فئته.

المصدر

Engadget