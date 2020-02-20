جوجل ستقوم بمراجعة جميع التطبيقات التي تطلب الموقع الجغرافي

ضمن سياستها الجديدة لحماية المستخدمين، ستقوم جوجل بمراجعة جميع التطبيقات على متجر بلاي والتي تتطلب الوصول للموقع الجغرافي.

قالت شركة جوجل أنه ومنذ 3 أغسطس القادم ومع وصول تحديثات نظام تشغيل أندرويد 11، ستقوم بمراجعة جميع التطبيقات التي تتمكن من الوصول إلى الموقع الجغرافي للمستخدمين في خلفية النظام، حيث ستتطلب الحصول على موافقة جميع المستخدمين للوصول إلى تلك البيانات للرفع من حمايتهم والحفاظ على خصوصيتهم.

الشركة ستقوم بمرجعة جميع التطبيقات التي ترغب بالوصول للموقع الجغرافي وستسمح لتلك التي تضيف فائدة للمستخدمين لاستمرار الوصول للموقع مثل تطبيقات مشاركة السيارات على سبيل المثال، فيما ستقوم بإيقاف التطبيقات التي تتطلب تلك البيانات لأغراض أخرى وتجد أنها لن تضيف أي فائدة للمستخدمين بالحصول على الموقع الجغرافي.

بمعنى أخر، فإن تطبيقات جوجل بلاي مثل مشاركة السيارات أو الشبكات الاجتماعية التي تتطلب الوصول إلى الموقع الجغرافي للدلالة على حالة المستخدم ستحصل على الموافقة من جوجل، فيما ستواجه التطبيقات الأخرى مثل أغلب الألعاب وتطبيقات متاجر التجزئة والشركات الرفض.

وستبدأ عملية تغيير سياسة الخصوصية في أبريل، لكن المطورين سيتمكنون من الحصول على وقت ملائم لمناقشة تطبيقاتهم ومشاكلها وتقييد الأذونات من شهر مايو وحتى بداية فرض التغييرات في 3 أغسطس القادم. فيما سيتم إزالة أي تطبيق قديم مخالف للسياسة الجديدة بحلول 2 نوفمبر.

تحديث مهم للمستخدمين لإبقائهم على إطلاع مع التطبيقات التي تحصل على بياناتهم دون علمهم، والحفاظ على خصوصيتهم بشكل أكبر.

المصدر:

Android Blog