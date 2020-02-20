جوجل تطلق ميزة Smart Compose على مستندات جوجل لكافة المستخدمين

أطلقت شركة جوجل ميزة Smart Compose المختصة بالتنبؤ بالنصوص وتصحيحها بشكل موسع لجميع مستخدمي مستندات جوجل، حيث تعمل الميزة بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي على مساعدة المستخدمين بواسطة اقتراح النصوص وتقديم تعديلات للأخطاء الإملائية واللغوية.

وكانت شركة جوجل قد أطلقت Smart Compose على تطبيق الجيميل العام الماضي لتصبح جزءاً مهماً يساعد في كتابة المسودات والرود بشكل سريع وبكفاءة عالية ليتم نسخ الميزة لمستخدمي مستندات جوجل ليتمتعوا بنفس التجربة وبطريقة كتابة أكثر فعالية بتحسينات تجعل تطبيق مستندات جوجل قريباً من مستوى تطبيق مايكروسوفت أوفيس.

وتعد ميزة Smart Compose مفعلة بالوضع الافتراضي في مستندات جوجل فيما يستطيع المستخدمين إيقافها من خلال شريط التفضيلات وفقاً لرغبتهم ومدى احتياجهم لها؛ حيث أنها متوفرة حالياً باللغة الإنجليزية حزمة جوجل G Suite بمختلف أنواعها.

المصدر

Google