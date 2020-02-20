جوجل تتيح نسخة المعاينة الأولية من أندرويد 11 للمطورين

بشكل غير متوقع أطلقت شركة جوجل نسخة المعاينة التجريبة من أندرويد 11 للمطورين قبل الموعد المعتاد، حيث قامت العام الماضي بإطلاق نسخة أندرويد 10 التجريبية للمطورين في شهر مارس.

العرض التجريبي لأندرويد 11 خاص بهواتف بكسل فقط والتي تتميز بطبيعة بوصول تحديثات النظام والخصائص الأخري قبل غيرها من الهواتف، فيما يظهر من نسخة النظام هذه عدم وجود تغييرات جوهرية سواء في واجهة المستخدم UI أو على مستوى تجربة المستخدم XU.

لكن هذا لا ينفي احتفائها بالعديد من الميزات الجديدة خلال فترة التطوير القادمة ومراجعات ومساهمات المطورين والتي سنرى نتاجها على الأغلب خلال مؤتمر جوجل I/O المزمع عقده في مايو القادم.

والواضح من إطلاق المطوريين هذا تركيز الشركة على تقنية اتصال الجيل الخامس بشكل كبير كونها الحدث الأهم خلال العام مع إطلاق العديد من الشركات هواتفها من الجيل الخامس وتلك الأخرى التي تضع هذا الأمر على رأس جدول أعمالها.

اهتمام أكبر بهواتف الجيل الخامس والقابلة للطي

بالإضافة إلى أن نسخة المعاينة الحالية تعطي اهتماماً أكبر للهواتف القابلة للطي بإمكانية تعزيز الميزات المتوافقة مع تلك الأجهزة ودعم لميزة المصادقة على المكالمات الهاتفية SHAKEN/STIR للتخلص من المكالمات غير المرغوب فيها؛ وكذلك تحسينات على زمن الوصول في الفيديوهات عبر خدمات بث الألعاب مثل خدمة جوجل Stadia مع تحديث على مستوى الواجهة العصبية لتطبيقات جوجل.

فيما قالت الشركة أن نسخة أندرويد 11 ستأتي مع قسم مخصص للمحادثات في تبويب الإشعارات؛ حيث ستضع الشركة إشعارات تطبيقات المحادثة الأكثر استخداماً على رأس القائمة كما سيكون هناك خيار الرد بصورة من خلال واجهة الإشعارات نفسها.

وبالإضافة للميزات السابقة سيحمل أندرويد 11 تصريح وصول التطبيقات لموقع المستخدم لمرة واحدة فقط بدلاً من وصولها له على طول فترة استخدام التطبيق والذي بدوره سيرفع من إجراءات الأمان من هذه الناحية بضرورة موافقة المستخدم على الوصول للموقع بشكل دائم.

هذه النسخة كما ذكرنا موجهة للمطورين فقط ومتاحة لهواتف بكسل على وجه الخصوص حيث يمكن تنزيلها من خلال الرابط من هنا، أما بالنسبة لبقية المستخدمين ستكون النسخة جاهزة في وقت ما نهاية العام.

المصدر

جوجل