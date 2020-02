تويتر تجعل ربط التغريدات القديمة مع أخرى جديدة أكثر سهولة

طريقة جديدة من تويتر تتيح للمستخدمين ربط تغريداتهم الجديدة مع أخرى قديمة ذات صلة بكل سهولة.

عندما كان مستخدم تويتر يرغب بربط تغريدة قديمة مع جديدة لتوضيح فكرة ما على سبيل المثال، كان يتوجب عليه الذهاب للبحث عن التغريدة القديمة ومن ثم كتابة التغريدة الجديدة أسفلها لعمل سلسلة من التغريدات (ثريد). لكن هذا الأمر تغير الآن مع تحديث تويتر الأخير الذي يتيح ربط التغريدات الجديدة مع القديمة بشكل أسهل.

فمع التحديث، سيتمكن المستخدم من كتابة التغريدة، ومن ثم الضغط على أيقونة الإضافة بالأعلى لوصلها مع تغريدة قديمة لإكمال السلسلة.

خطوة مهمة من تويتر لمساعدة المستخدمين على ربط التغريدات معًا، ورغم أنها كانت ممكنة في الفترة السابقة من خلال البحث عن تغريدة قديمة ثم إكمالها، إلا أنه مع التحديث الجديد سيتمكن المستخدم من الكتابة بشكل أسرع وتوضيح أفكاره قبل وصلها مع فكرة سابقة، وذلك أكثر إفادة في حالات مثل كتابة الأخبار العاجلة على سبيل المثال.

Now you can add a Tweet to one you already Tweeted, faster! pic.twitter.com/j3ktAN6t5o

— Twitter (@Twitter) February 19, 2020