لعبة الألغاز والمغامرات The House of Da Vinci 2 متاحة الآن على أندرويد و iOS

إطلاق الإصدار الثاني من لعبة الألغاز The House of Da Vinci 2 على متجري جوجل بلاي وآب ستور.

The House of Da Vinci هي لعبة مغامرات ألغاز تم إطلاقها لأوّل مرة على الهواتف المحمولة قبل أربع سنوات من الآن، وقد تم استقبالها بشكل جيد، حيث تُتيح للاعب لعب دور المتدرب الواعد ليوناردو دا فينشي، في غضون ذلك، أعلن استوديو Blue Brain Games عن إطلاق الإصدار الثاني للعبة The House of Da Vinci 2 رسميًا على متجري جوجل بلاي وآب ستور.



من ناحيته، اتبع هذا الإصدار معظم المكيانيكا نفسها في الإصدار الأوّل، والزيادة عن ذلك السفر عبر الزمن وذلك لمراقبة سلسلة من الأحداث الغامضة التي أدت إلى اكتشاف أكبر في تاريخ البشرية.

وعندما تبدأ اللعبة، ستجد نفسك تستيقظ في زنزانة السجن، حيث يعلمك البرنامج التعليمي كيفية التفاعل مع العالم والخروج منه، بعبارة أخرى ستشعر مع هذا الإصدار بتجربة جسدية مباشرة، وستتمكّن من تحريك الكائنات وتشغيل المفاتيح وفتح الحروف بإصبعك، بعد ذلك ستأخذك اللعبة إلى مهام أكثر تعقيدًا.

وتمامًا كما في الإصدار الأوّل، ستحصل على عدسات خارقة للطبيعة في مرحلة ما تمنحك القدرة على رؤية الرموز المخفية، وبينما يمكنك استخدام أحد هذه الأحداث لعرض الأحداث من الماضي في العنوان السابق، يمكنك الآن السفر عبر الزمن.

أخيرًا، يبدو هذا الإصدار ما هو إلّا تحسين لجميع جوانب العنوان الأصلي، وإذا كنت تحب مغامرات The Room الغنية عن التعريف، فقد يكون من المفيد تجربة لعبة The House of Da Vinci بإصداراتها، ومع ذلك، يجب أن تعرف أن هذا الإصدار غير مجاني فهو متاح للتحميل بسعر 4.99$ ولا يأتي مع أي عمليات شراء داخلية أو حتى إعلانات.



تحميل لعبة The House of Da Vinci2 على أندرويد.

تحميل لعبة The House of Da Vinci2 على iOS.