فيس بوك تختبر تبويب جديد لتنظيم المنشورات في آخر الأخبار

حالياً يمكنك تصفح منشورات فيس بوك حسب ما تقرره لك الخوارزميات وتراه مناسباً لك فترتبها حسب الأهمية والأولوية، ولو كنت ممن يفضلون التصفح حسب تاريخ النشر، فإنك ستحتاج للدخول إلى خيار خاص بذلك بعد اتباع عدة خطوات، تختبر فيس بوك تسهيل ذلك.

تختبر الشبكة الاجتماعية الأكبر وضع تبويبات جديدة في آخر الأخبار يمكنك من خلالها اختيار عرض المنشورات حسب الأهمية، أو الحداثة بالنشر، أو حتى المنشورات التي شاهدتها مسبقاً.

بدأت فيس بوك باختبار هذه التبويبات داخلياً بين موظفيها مؤخراً، وتفكر بتوسيع اختبارها على جزء من المستخدمين، تمهيداً لاعتمادها لاحقاً في حال لاقت القبول والاستخدام.

سابقاً كنت بحاجة لزيارة رابط خاص لعرض المنشورات التي شاهدتها مسبقاً، بينما الآن أصبح أسهل بكثير الوصول إليها من التطبيق مباشرة بدون الحاجة للدخول إلى المتصفح.

من المهم أن فيس بوك أخيراً سهلت مهمة تنظيم آخر الأخبار والمنشورات التي تظهر فيها، ويبدو أنها قد تضيف المزيد من التبويبات مستقبلاً لجعل المهمة أكثر قوة واحترافية وسهولة.

يذكر أن انستغرام اختبرت أيضاً مؤخراً العودة لنظام ترتيب المنشورات حسب الزمن عبر تبويب خاص بها وليس تعديل الواجهة الرئيسية.