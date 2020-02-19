شركة كوالكوم تكشف عن مودم الجيل الخامس الجديد X60 وهوائي QTM535

تعد شركة كوالكم المهين العالمي الأول عندما يتعلق الأمر بصناعة مودمات الجيل الخامس حيث سبق وأطلقت مودم X50 ومودم X55 التي تلبي احتياجات استقبال موجات ونطاقات شبكات اتصال الجيل الخامس.

وفي جديد العملاق الأمريكي في سباق تطوير المودمات أعلنت الشركة عن أول مودم 5G في العالم بتقنية 5 نانو متر يلبي سرعات ونطاق الترددات الراديوية Sub 6 GHz، حيث صرحت كوالكوم أن X60 سيساعد في الوصول لسرعات فائقة في شبكات الجيل الخامس وفقاً للأطيافالمتوفرة في شبكات الجيل الخامس كما سيرفع من مستوى التغطية عبرها.

ومن الميزات الأخرى التي سيقدمها مودم X60 هي كفاءة أعلى على مستوى استهلاك الطاقة بالإضافة لحجمه الأصغر وفقاً لتقنية 5 نانو متر، كما أنه سيأتي بدعم من الجيل الثالث من الهوائي QTM535 الذي يعد أصغر حجماً من سابقة QTM525 وسيشغل مساحة أصغر بين المكونات الداخلية في الهواتف وسيكون مناسب بشكل كبير للهواتف النحيفة فيما سيقدم أداءً أفصل في استقبال الإشارة من سابقة كما قالت الشركة.

ولخصت الشركة جملة تحسيناتها في المودم الجديد والهوائي بكونه سيؤدي لتوفير هواتف ذكية بتقنية 5G متطورة وبسرعات متعددة توفر زمن انتقال منخفض للبيانات بنطاق عالمي بيد المستهلك النهائي.

وحسب خطة الشركة فإن كل من مودم سنابدراجون X60 وهوائي QTM535 سيتم إطلاقهما خلال الربع الأول من العام الجاري؛ مع وصول أول الهواتف الذكية بنظام المودم الجديد بداية 2021، مما يعني أننا لن نرى التقنية الجديدة في هواتف المصنيعين للعام الجاري في ظل التشجيع والعمل المستمر على تبني خطة الجيل الخامس منها.

آبل تود استبدال هوائي كوالكم

وعلى سياق مشابه ومتعلق بمودمات كوالكوم كان تقرير سابق قد أشار إلى بناء شركة آبل لهوائي من تصنيعها ليحل بدلاً من هوائي كوالكم QTM525 نظراً لكبر حجمه وعدم مناسبته للتصميم النحيف لسلسلة آيفوناتها القادمه التي تود إطلاقها نهاية العام.

ليعد إعلان كوالكم عن X60 وهوائي QTM535 الأصغر حجماً بمثابة خيار مثالي لآبل للعام القادم في حال لم تنجح خططتها الخاصة في هذا المضمار لآيفونات 2020 ولاسيما أن صانعة الآيفون لا زالت تنقصها الخبرة في هذا المجال بناءً على تجاربها السابقة ومعاناة عدد من أجهزتها من ضعف الإشارة سابقاً.

المصدر

Engadget