جوجل تُطلق تطبيقها الذكي Socratic والخاص بالطلاب على أندرويد

بعد أن تم إتاحته مُسبقًا على iOS، تُعلن جوجل الآن عن توفّر تطبيقها Socratic لمستخدمي نظام التشغيل الخاص بها أندرويد.

لأوّل مرة رأينا فيها تطبيق Socratic على أندرويد كان في عام 2017، وقد جاء بمهمة رئيسية ألا وهي مساعدة الطلاب في واجباتهم المدرسية، ومع الأدوات القادمة معه، جعلت منه محط أنظار الشركات على رأسها شركة جوجل، مما أدى بعد ذلك إلى عملية استحواذ من جوجل للتطبيق، وفي العام الماضي، أعلنت جوجل عن نيتها إدخال خوارزميات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في التطبيق، وبعد الانتهاء من ذلك، أتاحت تطبيقها على iOS، والآن تُتيحه وبشكل رسمي على أندرويد.

وبشكل أكثر تفصيلًا، يُمكن تعريف التطبيق بأنه عبارة عن خدمة مصممة لتزويدك بالأدوات والتلميحات الخاصة بعملك دون تدخلك، وذلك عن طريق تحليل الصور ومن ثم توفير المعلومات ذات الصلة بناءً على ما يقوم بمسحه.

من ناحيته أيضًا، سيُساعد تطبيق Socratic الطلاب في المرحلة الجامعية والثانوية عن طريق طرح الأسئلة عليه، بعد ذلك سيجد التطبيق أفضل الموارد عبر الإنترنت ووضعها بين يدي الطالب والسماح له بأداء المهام وتعلم المفاهيم.

وهنا يدعم التطبيق تحسين الدراسة والتعلّم لأهم المواد الدراسية على سبيل المثال “الجبر، الهندسة، علم المثلثات، الأحياء، الكيمياء، الفيزياء، التاريخ والأدب” كما وسيسمح لك بحل أي مشكلة من خلال استشارة مقاطع الفيديو والشروحات التفصيلية والمزيد.

أخيرًا، عمل التطبيق مع معلمين وخبراء لتقديم تفسيرات بصرية في كل مادة، بحيث يمكنك معرفة المفاهيم الكامنة وراء أي مشكلة، وإذا كنت ترغب في تجربة Socratic فيمكنك تحميله على أندرويد وكذلك iOS من أسفل.

تحميل تطبيق Socratic على أجهزة أندرويد.

تحميل تطبيق Socratic على أجهزة iOS.