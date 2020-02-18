يسمح لك هذا التطبيق MacroDroid بأتمتة هاتفك الأندرويد بسهولة

MacroDroid تطبيق قوي ومفيد جدًا تستطيع من خلاله أتمتة العديد من جوانب هاتفك الذكي.

MacroDroid وبدون أي مُقدّمات، هو عبارة عن تطبيق يسمح لك بأتمتة العديد من جوانب هاتفك الذكي من خلال إنشاء وحدات ماكرو مخصصة يمكن تشغيلها بناءً على أحداث معينة بطريقة أكثر عملية من Tasker نفسه، فعلى سبيل المثال، يمكنك تنشيط اتصال الواي فااي عند بدء أو إغلاق تطبيق معين، أو الرد تلقائيًا على رسالة نصية قصيرة، أو تحديد الوقت بالضغط على زر الطاقة، أو حتى تنشيط البلوتوث وحتى ضبط مستوى الصوت من خلال تكوين مستشعرات NFC.



ويكون ذلك بممارسة عملية بسيطة للغاية، حيث كل ما عليك هو إنشاء ماكرو عن طريق اختيار أحد المشغلات من القائمة مثلًا “مستوى البطارية”، ومن ثم تعيين قيمة المشغِّل، على سبيل المثال “عندما يكون مستوى البطارية أقل من 10٪”، بعد ذلك حدد إجراءً من القائمة، مثل “تكوين شبكة الواي فاي واضبط التكوين مثل تعطيل الواي فاي، وأخيرًا حدد الإسم والفئة.

أيضًا، يُتيح لك التطبيق إضافة العديد من الإجراءات، وضبط القيود، فعلى سبيل المثال “يوم واحد أو أكثر من أيام الأسبوع أو وقت محدد” وأكثر من ذلك بكثير، وهناك أيضًا وحدات ماكرو جاهزة يمكن تخصيصها بسهولة.

أخيرًا، تطبيق MacroDroid متاح على أندرويد مجّانًا، مع دعمه للإعلانات التي يُمكِن التخلص منها عند شراء النسخة المدفوعة، مع إزالة الحد الأقصى لوحدات الماكرو وهي 5، ويكفي أن يكون جهازك الأندرويد يعمل بإصدار 4.2 فأحدث.

تحميل تطبيق MacroDroid على أندرويد.