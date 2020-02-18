آبل تحذّر من تراجع عائداتها بسبب فيروس كورونا

يستمر تأثير انتشار فيروس كورونا على الشركات التقنية العالمية، وبعد أن تسبب بإلغاء معرض الجوال العالمي MWC، تحدثت اليوم شركة آبل أنها لن تتمكن من تحقيق العائدات المتوقعة عن الربع المالي الحالي وذلك بسبب الفيروس.

عادة تنشر الشركات توقعاتها للعائدات الإجمالية في الربع المالي التالي وذلك ضمن نتائجها الربعية، وأكدت أن الإنتاج والإمدادات والمبيعات من هواتف آيفون قد توقفت مؤقتاً بسبب الفيروس.

وكانت آبل قد أغلقت كافة مكاتبها ومتاجرها في الصين، بالإضافة إلى تمديد عطلة مصانع فوكسكون لأيام بعد رأس السنة الصينية، كل هذا بسبب انتشار فيروس كورونا سيكون له تأثير سلبي على الكميات المنتجة والمباعة من آيفون.

والآن عادت مصانع آيفون للعمل لكن بوتيرة أبطئ من المعتاد وهو سيؤثر على الطاقة الإنتاجية، بالتالي الشحنات والمبيعات والإيرادات.

وعادت آبل لافتتاح متاجرها الرسمية في الصين تدريجياً، كما فتحت مراكز عقودها ومكاتبها الرسمية.

ولم يتأثر الطلب على منتجات آبل حول العالم، ومازال ضمن توقعات الشركة، لكن لأن الصين تمثل أهم الأسواق الدولية، فإن تراجع مبيعاتها فيها ستؤثر حتماً على إيرادات الشركة.

وكانت آبل قد اتخذت خطوة مسبقة في النتائج المالية التي أعلنت عنها نهاية يناير الماضي حيث وضعت مجال واسع لإيراداتها المالية المتوقعة في الربع التالي، لكن هذا الهامش لم يكن كافي ومن المتوقع أن تحقق إيرادات أقل، وهو ما دفع آبل لنشر بيان صحفي رسمي غير معتاد.

يذكر أن تيم كوك صرّح أن الشركة ستضاعف من تبرعاتها المالية لتشجيع جهود مكافحة انتشار الفيروس، بكون الكشف عن مقدار تبرعاتها بدقة.