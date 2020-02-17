جديد التطبيقات: Net Speed ​​Indicator الذي يقيس باستمرار أداء اتصالك بالإنترنت

Net Speed ​​Indicator تطبيق جديد صاحب مهمة قياس أداء اتصالك بالإنترنت بشكل مستمر.

هناك العديد من التطبيقات وكذلك خدمات ويب يمكن الاستعانة بها لقياس الانترنت لديك في الوقت الحالي،Net Speed ​​Indicator أحد التطبيقات الجديدة في هذا المجال، والذي يُمكِن تعريفه بأنه عبارة عن أداة توفر إمكانية القياس المستمر لأداء اتصال الإنترنت من خلال عرض سرعة التنزيل والتحميل الحالية في شريط الحالة أو في منطقة الإشعارات أو في التطبيق.

من جانبه، تعرض لك واجهة التطبيق رسومات بيانية في الوقت الحالي، كذلك عرض نوع الشبكة التي يتصل بها الهاتف، فضلًا عن عرض إحصائيات الاستخدام للبيانات المرسلة والمستلمة عبر شبكة الواي فاي وعبر شبكة الهاتف المحمول.

وفي الإعدادات يمكنك اختيار السمة الفاتحة أو الداكنة، كذلك تحديد نوع المعلومات التي سيتم عرضها “سرعة التحميل، سرعة التنزيل، أو كليهما، أو إجمالي استخدام البيانات”، فضلًا عن تخصيص الإشعارات وتحديد ما إذا كنت تريد تحديث المؤشر حتى عند إيقاف تشغيل الشاشة، أو بدء التطبيق عند تشغيل الهاتف وأكثر.

أخيرًا، تطبيق Net Speed ​​Indicator ​​متاح للأندرويد مجانًا دون عمليات شراء داخلية، لكنه مدعوم بالإعلانات، ويكفي أن يكون هاتفك الأندرويد يعمل بإصدار 6.0 فأحدث.



تحميل تطبيق NetSpeedIndicator على أندرويد.