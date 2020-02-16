فيس بوك تُطلق تطبيقها الجديد Hobbi على طراز خدمة Pinterest

أعلنت فيس بوك عن جديد تطبيقاتها والذي يحمل اسم Hobbi وهو متاح حاليًا لمستخدمي iOS فقط.

قبل نحو أسبوعين من الآن، أعلن فريق العمل Area 120 والتابع لشركة جوجل عن أحد التطبيقات الجديدة والذي حمل اسم Tangi، هذا التطبيق بدوره ما هو إلّا محض استنساخ لتطبيق الخدمة الاجتماعية Pinterest، واليوم تُعلن فيس بوك عن تطبيق آخر حمل شبيه للخدمة المذكورة وقد حمل اسم Hobbi ، على أن يكون متاح حصرًا لمستخدمي iOS.



من ناحيته، لا تحتاج فيس بوك على وجه التحديد بالتواجد مع المزيد من الأعمال الاجتماعية، لكن هذا لا يمنع الشركة من المحاولة، كما وأجدر بالإشارة، أن تطبيق Hobbi قد تم إنشائه بواسطة فريق NPE الخاص بفيس بوك، والذي كشفت عنه الشركة لأول مرة في يوليو من العام الماضي.



عمومًا، فيما يخص التعريف بالتطبيق، فكما أشرنا هو عبارة عن خدمة اجتماعية شبيهة بالخدمة الاجتماعية الأخرى Pinterest، وسيدعم التقاط وتنظيم العملية الابداعية الخاصة بالمستخدم، كذلك حفظ الصور للمشروعات الحالية.

وفي السياق ذاته، أشار فريق عمل التطبيق: “سيتم مواءمة تطبيقاتنا مع مهمة فيس بوك المتمثلة في منح الأشخاص القدرة على بناء المجتمع مع التركيز على شحن تجارب جديدة تمامًا، وقد قررنا استخدام اسم العلامة التجارية المنفصل هذا للمساعدة في تلبية التوقعات المناسبة للمستخدمين، كذلك ستتغير تطبيقاتنا على النحو الأفضل، وسيتم إيقافها إذا علمنا أنها ليست مفيدة”.

ومن هذا الحديث يُفهم بأن Hobbi ليس له ضمان بأن يستمر،وسيرتكز أساسًا على آراء ومراجعات وعدد المستخدمين، أخيرًا، تطبيق Hobbi متوفّر حاليًا فقط لمستخدمي iOS، ولم تتطرق الشركة عن موعد توفيره لمستخدمي النظام الآخر أندرويد.

تحميل التطبيق على iOS.