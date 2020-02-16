تتيح لك آبل الآن التسوق مباشرة في الواقع المعزز عبر أداتها Quick Look

أداة Quick Look من آبل تسمح الآن بشراء المنتجات وبالاستعانة بقدرات الواقع المعزز AR.

إن القدرة على رؤية العناصر في العالم الحقيقي ثم تحديد ما إذا كانت تناسب ديكورك هو شيء تُقدّمه آبل منذ فترة قصيرة من الآن، وكان هذا بالإستعانة بأداة Quick Look الخاصة بها، وهنا لا ينبغي الخلط بينها وبين الميزة في macOS التي تحمل نفس الاسم، بدوره، أتاحت هذه الأداة لتجار التجزئة عرض منتجاتهم بالاستعانة بقدرات الواقع المعزز “AR”، والآن تقدّمت الأمور لخطوة نحو الأمام.

حيث حدّثت آبل أداتها هذه لتدعم الآن إمكانية التسوّق والشراء، وحتى الدفع بواسطة خدمة “آبل باي”، بالتالي سيتمكن تجّار التجزية الآن من إضافة زر جديد إلى معايناتهم في الواقع المعزز، والذي سيسمح للعميل بشراء المنتج على الفور.

وبالمناسبة، تم عرض هذه الميزة لأوّل مرة في حدث WWDC في يونيو من العام الماضي، والآن بدأت بالظهور لعدد محدود من تجار التجزئة، وإذا حققت هذه الإضافة تحسينات في المبيعات والعوائد، فنتوقع أن نرى المزيد والمزيد من التجار يدعمون الميزة على طول الطريق.



أخيرًا، إذا كنت ترغب في إجراء المزيد من البحث أو شراء العنصر، فيجب عليك إغلاق Quick Look والانتقال إلى موقع الويب الخاص بالمنتج أو التطبيق بنفسك، ولكن من الناحية النظرية، أحد هذه الأزرار الجديدة يمكن أن يأخذك مباشرةً إلى صفحة الشراء.



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