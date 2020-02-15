مطورة الألعاب “طماطم” تحصل على تمويل بقيمة 3.5 مليون دولار بقيادة ومضة

جولة استثمارية لصالح طماطم بقيمة 3.5 مليون دولار بقيادة ومضة كابيتال.

حصلت منصة تطوير الألعاب الأردنية، طماطم، على تمويل بقيمة 3.5 مليون دولار أمريكي من خلال إغلاقها جولة استثمارية بقيادة ومضة كابيتال ومشاركة الشركة السعودية الإلكترونيات الحديثة والشركة البريطانية North Base Media.

تُعد منصة طماطم من المنصات الرائدة والمعروفة في تطوير الألعاب في المنطقة. ومنذ تأسيسها عام 2013 على يد حسام حمو في العاصمة الأردن، وهي تعمل مع مطورين من عدة دولة مختلفة، وقد بدأت عام 2015 بإطلاق ألعابها على المنصات المختلفة.

تخطط طماطم إلى استخدام الجولة الاستثمارية في إنشاء صندوق للاستثمار والاستحواذ على مشاريع الألعاب والاستديوهات المتخصصة بتطويرها في المنطقة. كما ترغب توسيع عملياتها إلى تركيا، جنوب شرق آسيا، أمريكا اللاتينية، وغرب أوروبا.

علق فادي غندور، مدير ومضة التنفيذي، على الاستثمار بقوله: “عززت طماطم على حضورها في واجهة سوق الألعاب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تشغل مساحة تلقى طلب كبير على العناوين المعربة وذات المحتوى المرتبط بالثقافة. وإطلاق صندوقها سيوفر فرصة لتطوير صناعة الألعاب في المنطقة؛ حيث تتمتع بمكان يساعدها على بناء شراكات قوية مع المطورين في المنطقة.”

بدوره، قال حسام حمو، المدير التنفيذي في طماطم: “العديد من الشركات الناشئة في الشرق الأوسط يعتقد أصحابها أن سوقها محدود بسبب تواجدها في المنطقة. نحن متحمسون لرؤية أصحاب الأعمال ينظرون أبعد من تلك الحدود، وفخور برؤيتي لفريق طماطم ينظر أبعد من السوق العربي. وأعتقد أن الجولة الاستثمارية الأخيرة ستساعدنا حقاً في دعم رؤيتنا لنكون كشركة رائدة في تطوير الألعاب على مستوى العالمي.

يشار أن طماطم نشرت أكثر من 40 لعبة مختلفة على الهواتف الذكية لمستخدمي نظامي تشغيل أندرويد و iOS.