مايكروسوفت ستطلق الحاسب الجديد Surface Book 3 قريباً [شائعات]

ستحصل سلسلة حواسب سيرفس بوك على تحديث جديد عبر إطلاق الجيل الثالث منه في الربيع المقبل. وكانت مايكروسوفت قد فاجئت جمهورها بعدم إطلاق هذا الحاسب في اكتوبر الماضي عندما أطلقت عدة أجهزة جديدة.

كانت مايكروسوفت قد أطلقت Surface Book 2 في نوفمبر 2017، والآن حان موعد الإصدار الجديد بالعديد من التحديثات.

بحسب التسريبات والشائعات الجديدة فإن مايكروسوفت ستطلق Surface Book 3 في مؤتمر خاص تعقده في نيويورك هذا الربيع بدون تحديد إطار زمني دقيق حالياً. ومن المتوقع أيضاً الإعلان عن حاسب Surface Go 2 من فئة الحواسب الأرخص بين سلسلة سيرفس.

أما عن الجديد الذي سيقدمه Surface Book 3 فهو الكثير من التحديثات الداخلية على مستوى المواصفات الفنية، بدون تغييرات كبيرة على التصميم الخارجي وتكتفي بجعل الحواف أنحف ليتفق إجمالاً مع باقي أجهزة سيرفس ولغة التصميم الخاصة بها.

من حيث المواصفات الفنية فمن المتوقع أن يأتي Surface Book 3 بمعالج من الجيل العاشر من إنتل مع بطاقة رسوميات من فئة GTX الجيل السادس عشر من انفيديا. وسيدعم الإصدار الكبير 15 بوصة رسوميات أفضل.

وستوفر مايكروسوفت خيارات أكبر من حيث الذاكرة العشوائية لتصل حتى 32 غيغابايت و التخزين حتى 1 تيرابايت من نوع SSD.

أما حاسب Go 2 فإنه سيأتي بمعالجات Core M من إنتل ذات المواصفات المنخفضة. يبدو أن مايكروسوفت لا تفضل هنا الاعتماد على معالجات ARM كما فعلت مع Surface Pro X لتخفيف استهلاك البطارية.

من ناحية أخرى قد تكشف مايكروسوفت عن إصدار جديد من سماعاتها Surface Headphones الكبيرة بالإضافة إلى Surface Earbuds التي كان من المتوقع الكشف عنها في اكتوبر.