لعبة Sonic at the Olympic Games – Tokyo 2020 متاحة الآن للتسجيل المسبق

رسميًا لعبة Sonic at the Olympic Games – Tokyo 2020 ستكون متاحة في مايو القادم، مع فتح التسجيل المسبق لها ابتداءً من اليوم.

في العام الماضي، وتحديدًا في شهر يونيو، أعلنت شركة Sega عن لعبتها القادمة باسم Sonic at the Olympic Games – Tokyo 2020، وهي عبارة عن لعبة محمولة تبدو متشابهة في أسلوبها مع سلسلة Mario و Sonic، وستقدم 15 حدثًا منفصلًا للألعاب الأولمبية وعدد كبير من الشخصيات القابلة للعب، وحتى يومنا هذا، لم تتطرق الشركة للموعد الرسمي لإتاحة اللعبة للجميع، والآن تغيّرت الأمور.



حيث كشفت Sega رسميًا أن لعبتها هذه ستكون متاحة للجميع يوم 7 مايو القادم، وهي متاحة من اليوم للتسجيل المسبق، كما وتم نشر المقطع الدعائي المذكور الخاص باللعبة، حيث بيّن لما الرسومات القادمة مع اللعبة وطريقة اللعب، وأن الامر سيتوقف على Sonic وأصدقائه للتنافس في 15 حدثًا منفصلًا تحت عنوان الألعاب الأوليمبية ضد الطبيب وأتباعه.

ومن بين هذه الأحداث ما يلي “الجري 100 متر، الجري 400 متر مع حواجز، الغوص، إطلاق النار، التسلق الرياضي، المبارزة، الرماية، رمي المطرقة، رمي الرمح، ,,إلخ”، كما وستوفّر اللعبة، أدوات تحكم بسيطة وعدد كبير من الأحداث لاستكشافها.

أخيرًا، من المرجح جدًا أن تأتي لعبة Sonic at the Olympic Games – Tokyo 2020 مجّانًا للتحميل، مع تضمينها لعمليات شراء داخلية، مع الإشارة، أن الشركة لم تُقدّم أي تفاصيل حول هذا الأمر، ومع ذلك فقد أعلنت عن مكافآت سيحصل عليها جميع الأشخاص الذين قاموا بالتسجيل المسبق فور إتاحة اللعبة بنسختها الكاملة والرسمية.



التسجيل المسبق لـ لعبة Sonic at the Olympic Games – Tokyo 2020.

المصدر:

Olympic Video Games.