تحديث تيليجرام 5.15 يأتي بتصميم مُحسّن لواجهة الملفات الشخصية والمزيد

حصل تطبيق التراسل تيليجرام على تحديث جديد رفع من رقم إصداره إلى Telegram 5.15، وطبعًا هناك الجديد.

مع وجود واتس آب وماسنجر، يمكن أن يحتل تطبيق تيليجرام المرتبة الثالثة في قائمة أكثر تطبيقات التراسل شيوعًا بين المستخدمين، على الرغم أن البعض بل حتى الكثيرين يُفضّلون تيليجرام عن غيره من باقي الخدمات المماثلة، ولعل أكثر أحد الأسباب لهذا التفضيل، هي التحديثات الدورية الخاصة بالخدمة والمليئة بالمميزات.

وفي هذا السياق، فقد أعلنت الشركة عن تحديث مهم طال تطبيقها على أندرويد و iOS، وقد رفع من رقم إصداره إلى Telegram 5.15، وقد أتى هذا التحديث بتصميم جديد لصفحات ملف التعريف، وتصفّح وسائط مثل قصص انستجرام، فضلًا عن مجموعة من الرموز التعبيرية المتحركة، وإليكم على شكل نقاط أبرز ما وفّرته هذه النسخة الجديدة من تطبيق تيليجرام.

استعرض الوسائط المتبادلة مباشرة من صفحات الملف الشخصي المُعاد تصميمها.

اسحب للأسفل لتكبير صور الملف الشخصي.

تنقل بين الصور بالنقر على الحافة اليسرى أو اليمنى.

اضغط على صورة الملف الشخصي لشريك محادثتك لتوسيعها على الفور.

اجعل ملفك الشخصي مرئيًا للآخرين في منطقتك، وذلك بالانتقال إلى تبويب جهات الاتصال ومن ثم إضافة أشخاص قريبين.

أخيرًا، تحديث تيليجرام 5.15 متاحة لجميع مستخدمي أندرويد و iOS، لتحميله انتقل من هنا أو هنا على التوالي.

المصدر:

تيليجرام.