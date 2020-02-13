سناب شات تختبر تصميم جديد كلياً من خمسة أقسام

بدأت سناب شات باختبار تصميمين جديدين لتطبيقها على أندرويد و iOS من المتوقع أن تعتمد أحدهما خلال هذه السنة.

التصميم الأول يقدم واجهة جديدة لخرائط السنابات Snap Map ومقاطع الفيديو الأصلية الخاصة بسناب شات، والاختبار الثاني هو للأخبار العاجلة التي تظهر ضمن التطبيق حيث تعرض ملخصات إخبارية سريعة في أوقات معينة وذلك لتدعم قسم الاستكشاف.

بهذا التصميم الجديد فإن التطبيق سيصبح مكون من خمسة أقسام بدلاً من ثلاثة مع إمكانية التنقل بينها بالنقر عليها بدلاً من التمرير.

القسم الأول وهو خريطة سناب Snap Map والتي تعرض خريطة تفاعلية لمواقع أصدقائك عليها.

أما الثاني فهو للدردشة مع أصدقائك، والثالث هو واجهة الكاميرا الرئيسية.

والرابع هو قسم الاستكشاف Discover لكن تحول اسمه ليصبح Community ويعرض المحتوى من أصدقائك ومن تتابعهم ومقترحات.

أخيراً القسم الخامس ويضم المحتوى الأصلي الخاص بسناب من برامج وفيديوهات.

هذا التصميم الجديد يظهر بعض الأقسام المدموجة معاً ليعرضها في تبويب مستقل وذلك لإعطائها أهمية أكبر.

والتصميم الحالي لسناب شات يعود إلى ثلاثة أعوام مضت حيث كان تغييراً جذرياً عن التصميم المعتاد قبلها ما أدى إلى خسارة نسبة 2% من مستخدميه نهائياً، فهل تخسر سناب المزيد من المستخدمين في تصميمها الجديد؟.

يذكر أن سناب شات حصلت على 8 مليون مستخدم نشط يومياً حسب الربع الأخير من العام الماضي ليصل عدد مستخدميها النشطين يومياً إلى 218 مليون مستخدم.