رسميًا تطبيق Duo يتكامل مع تطبيق الهاتف في جالكسي S20

بعد أن رأينا تقارير عن قرب وجود تكامل بين جوجل وسامسونج فيما يخص تطبيق Duo ، الآن وبشكل رسمي يتكامل التطبيق مع هواتف جالكسي أس 20 “Galaxy S20“.

من بين جميع تطبيقات التراسل المُعلن عنها من قبل جوجل، أصبح تطبيق Duo أكثر التطبيقات نجاحًا وشهرة بين المستخدمين، لذا ليس من المستغرب أن تحاول الشركة نشر تطبيقها هذا بشكل أكبر، وهذا ما شهدناه فعلًا من خلال دمجه في تطبيق الرسائل لجوجل وتطبيق الهاتف لشركة ون بلس.

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والآن، أصبح تطبيق Duo يتكامل مع تطبيق الهاتف في سلسلة هواتف سامسونج الأخيرة جالاكسي أس 20، من ناحيته، ليس من المستغرب أن يتم التكامل هذه الأيام، حيث في الشهر الماضي كانت هناك بعض التقارير تُفيد بنية الشركتين العمل معًا في دعم التكامل بين تطبيق Duo وهواتف سامسونج، لكن اليوم يأصبحت الأمور رسمية.

أخيرًا، يمكنك الوصول إلى Duo على Galaxy S20 مباشرة من طالب الأرقام في تطبيق الهاتف نفسه، وهو يعمل تمامًا كما هو الحال مع هواتف جوجل بيكسل، بالتالي ستتمكن من إجراء مكالمة فيديو بجودة عالية الدقة مع ما يصل إلى ثمانية أشخاص، كما أنه سيعمل مع كاميرا واسعة الزاوية، مما يُقدّم تجربة فريدة من نوعها.

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