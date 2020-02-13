آبل تدعم تحالف تسجيل الدخول للحسابات بدون كلمة مرور

انضمت شركة آبل إلى تحالف (FIDO) الذي يقوم على ابتكار طرق جديدة لتوثيق الحسابات والهوية وتسجيل الدخول إليها بدون الحاجة إلى كلمات مرور.

وتدعم كبرى الشركات التقنية الأميركية وغيرها تحالف (FIDO) وكانت آبل أبرز الأسماء الناقصة لتنضم إلى جوجل، مايكروسوفت، أمازون، سامسونج، إنتل، و ARM وغيرها.

هذا يعني أنه مستقبلاً سنرى دعم أكبر لتوثيق الهوية والدخول للحسابات في نظامي iOS و macOS بدون الحاجة لإدخال كلمة مرور ما يعني أسهل بالتعامل ومنع انتشارها أثناء الاختراق.

وتوفر آبل حالياً طريقتي الدخول للحسابات بدون كلمة مرور وذلك عبر بصمة الأصبع TouchID و بصمة الوجه FaceID في مختلف أجهزتها وللدخول إليها وللتطبيقات المتنوعة.

أعلن التحالف قبل أكثر من عام عن المعيار المطور FIDO2 والذي يتيح الدخول للحسابات على الويب ومواقع الموبايل أيضاً، ودعمته جوجل في متصفح كروم على أندرويد بواسطة دعم البصمة لتدخل إلى حسابك في مواقع الانترنت على الموبايل.

كذلك يوفر التحالف معيار (FIDO U2F) الذي يقدم إطار عمل للدخول عبر مفاتيح USB وتقنية الاتصال القريب NFC والتي تدعم أنظمة أندرويد و iOS.

الجدير بالذكر أن آبل تتيح لمستخدميها الدخول إلى حواسب الماك خاصتهم عبر ساعة آبل كطريقة لتوثيق الهوية بدون كلمة مرور، ومع انضمامها للتحالف فإنها ستعمل على ابتكار المزيد من الطرق الأسهل، لتصبح طريقة الدخول التقليدية بكلمة المرور شيء من الماضي.