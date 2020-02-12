تطبيق واتساب يصل لأكثر من ملياري مستخدم نشط عالمياً

أعلنت فيس بوك عن وصول عدد مستخدمي تطبيق واتساب إلى أكثر من ملياري مستخدم حول العالم ليكون هو ثاني أكبر تطبيق تواصل اجتماعي من حيث عدد المستخدمين عالمياً.

وكانت منصة فيس بوك قد وصلت لملياري مستخدم في عام 2017 وكان تطبيق واتساب حينها يملك حوالي 1.5 مليار مستخدم ليحقق زيادة تقدر بـ 500 ألف مستخدم جديد في غضون عامين فقط.

فيما لا تعد هذه الزيادة مفاجئة بشكل كبير ووصول تطبيق المراسلة الأكثر استخداماً لهذه العدد من المستخدمين حول العالم وخصوصاً بعد الميزات والخصائص الجديدة التي تقوم الشركة على تدعيم تطبيقها بها على الدوام وكان أخرها الوضع الليلي في النسخة التجريبية.

وفي خضم البيان الذي أعلنت فيه المنصة عن تحقيق واتساب لملياري مستخدم؛ شددت بشكل كبير على جانب الأمان والمحادثات المشفرة التي توفرها بالوضع الافتراضي لكافة المستخدمين، والتي بالمناسبة لاقت اعتراضاً من كبرى الدول خوفاً من استغلالها في الأعمال التخريبية والتستر على الجرائم.

حيث طالبت كل من استراليا والولايات المتحدة وبريطانيا شركة فيس بوك بوضع محددات لعملية التشفير والسماح لهيئات إنفاذ القانون بالوصول للمحادثات وهذا ما رفضته فيس بوك.

ومن جانب أخر يمكن القول أن عملية الدمج الجزئي بين واتساب والشبكة الاجتماعية من حيث تسهيل مشاركة المنشورات مباشرة على واتساب كان له أثر ملحوظ في زيادة المستخدمين.

وبطبيعة الحال وكما هي سنة الحياة لا مكاسب بلا مقابل فزيادة عدد المستخدمين العالمي للتطبيق والأرباح التي ستحققها الشركة سينعكس كضغوطات عليها للاستثمار أكثر في جانب الأمان والمحافظة على بيانات وخصوصية المستخدمين فأي خطأ هنا سيكون بثمنه الباهظ وفقاً لقوانين حماية الخصوصية الجديدة والقانون الأوروبي على وجه الخصوص.

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