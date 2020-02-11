IBM تختار خدمة Slack ليعمل عبرها 350 ألف موظف

صفقة كبيرة حصلت عليها خدمة العمل الجماعي لفرق العمل Slack حيث اعتمدتها العملاقة الأميركية IBM لتوفرها لكامل موظفيها البالغ عددهم 350 ألف موظف.

والخاسر الأكبر هنا كانت مايكروسوفت لاسيما خدمتها المماثلة Teams ومع كل خبرة الشركة وعلاقاتها في قطاع الأعمال، إلا أنها لم تستطع منافسة الخدمة الناشئة Slack أمام شركة عملاقة بحجم IBM.

وكانت IBM تختبر Slack لفترة جيدة قبل أن تعتمدها رسمياً. وبدأت العلاقة بين الشركتين منذ عام 2014 حيث قام أحد فرق العمل فيها باستخدامها للتواصل بينهم والدردشة.

وبهذه الصفقة فإن IBM تصبح أكبر عميل لدى Slack، وكانت قد نمت العلاقة تدريجياً مع الوقت خلال السنوات الماضية، والآن أصبحت IBM تعتمد عليها بالكامل لكافة موظفيها.

وكانت Slack قد صرحت أواخر العام الماضي أن لديها 165 ألف مستخدم تابع لشركة IBM، والآن قفز هذا العدد بنمو كبير بفضل الاعتماد الكامل للشركة عليها، ولا نعلم بعد إن كانت IBM ستستخدم الخدمة المدفوعة من Slack لكافة موظفيها أم بعضهم.

بالنظر إلى المنافسة، فإن مايكروسوفت أصبحت تشنّ حملات إعلانية تلفزيونية لخدمتها Team، وفي العام الماضي وصلت إلى 20 مليون مستخدم نشط يومياً، مقارنة مع Slack لديها 12 مليون مستخدم نشط يومياً.