مؤتمر سامسونج: الكشف عن سماعة Galaxy Buds+

سماعة سامسونج Galaxy Buds+ تظر في مؤتمر الشركة وتأتي مع تحسينات جديدة وبطارية أفضل من الجيل السابق.

أعلنت شركة سامسونج في مؤتمر اليوم الخاص بالكشف عن سلسلة هواتف جالكسي S20 وهاتف Z Flip القابل للطي، عن سماعتها اللاسلكية الجديدة Galaxy Buds+.

تأتي السماعة كتحديث لنسخة Galaxy Buds مع تحسينات على مستوى البطارية بشكل أساسي وبعض المزايا الأخرى.

فيما تزن حوالي 6.3 جرامًا، وتدعم تقنية بلوتوث 5. وتتيح دعم الارتباط السريع والاتصال مع أكثر من جهاز بنفس الوقت.

تمتلك Galaxy Buds+ الجديدة 3 ميكروفونات للمكالمات ومكبري صوت، وتدعم ميزة عزل الضجيج أو الضوضاء أثناء المكالمات. كما تأتي مع بطارية بقوة 85 ملي أمبير/ ساعة، تتيح دعم المكالمات حتى 7.5 ساعة متواصلة، فيما تسمح بتشغيل الملفات الصوتية حتى 11 ساعة متواصلة. وتضيف في حافظتها أو صندوقها بطارية 270 ملي أمبير/ ساعة، تتيح بذلك شحن السماعة نحو 3 مرات كاملة عند الحاجة لذلك.

كما تمتلك منفذ USB C وتدعم تقنية الشحن السريع وتقول سامسونج أن 3 دقائق شحن تساهم في تشغيل السماعة نحو ساعة من الزمن. كما تضيف السماعة اللاسلكية الجديدة من سامسونج تقنية الشحن اللاسلكي.

وبجانب ذلك، تدعم السماعة تقنية مقاومة رذاذ الماء IPX2 وميزة التحكم باللمس، وتضم LED للإضاءة حول السماعة عند عملها.

ستتاح السماعة بسعر 149 دولار أمريكي، وستدعم بدورها نظامي تشغيل أندرويد و iOS لتصل لكافة المستخدمين.

المصدر:

Samsung