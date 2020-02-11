مؤتمر سامسونج: الكشف عن سلسلة هواتف جالكسي S20 5G

بدأ مؤتمر سامسونج للإعلان الرسمي عن هواتف سلسلة جالكسي S الجديدة والتي تدعم تقنيات اتصال الجيل الخامس؛ لتكشف الشركة الكورية عن ثلاثة نسخ متباينة من الهاتف الجديد وهي جالكسي S20 وجالكسي S20 بلس وجالكسي S20 ألترا حيث سنتحدث عن مواصفات كل منها بالتفصيل:

هاتف جالكسي S20 ألترا

يأتي بأعلى المواصفات بشاشة Dynamic AMOLED قياس 6.9 بوصة وبدقة QHD + وكثافة 509 بكسل مع تردد للشاشة 120 هيرتز وبصمة مدمجة فيها؛ كما أنه يدعم تقنية HDR10 وتقنية AOD هي العرض الدائم للشاشة للإطلاع على الإشعارات دون الحاجة للضغط عليها أو تشغيلها مع توفير الطاقة.

أما بالنسبة للكاميرا فتم تدعيم جالكسي S20 ألترا بكاميرا رئيسية بدقة 108 ميجا بكسل وواسعة بدقة 12 ميجا بكسل وعدسة تقريب بدقة 48 ميجا بكسل مع مستشعر ToF 3D وتقدم الكاميرا تكبير رقمي 100 X وتقريب هايبرد لـ 10 X مع دعم تصوير فيديو بدقة 8K.

فيما تأتي الكاميرا الأمامية متوضعة داخل شق دائري في منتصف الشاشة وبدقة 40 ميجا بكسل فيما يأتي الهاتف بتنوع على مستوى ذاكرة التخزين الداخلية (128 و 256 و512) جيجا بايت وذاكرة عشوائية (12 و 16) جيجا بايت LPDDRS ويعمل بمعالج سامسونج Exynos 990 ومعالج كوالكوم سنابدراجون 856 كلاهما بتقنية 7 نانو متر.

أما البطارية في كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 45 واط وشحن لاسلكي بقدرة 15 واط وشحن عكسي بقدرة 9 واط، ومدعم الهاتف بمعيار مقاومة الماء IP68 وتقنية WiFi 6 وتقنية بلوتوث 5.1 وتقنية NFC ويدعم منصة Dex مع نظام صوتي Dolby Atmos.

وعلى مستوى بطاقات الاتصال يدعم الهاتف شريحتين ومنفذ إضافي للذاكرة الخارجية وسيتوفر بلونين الرمادي والأسود وسيعمل بنسحة نظام أندرويد 10 وواجهة One UI 2.0

هاتف جالكسي S20 بلس

هي النسحة التانية من الهاتف العامل بتقنية اتصال الجيل الخامس يأتي بشاشة مشابة تماماً لجالكسي S20 ألترا لكن باختلاف على مستوى قياس الشاشة البالغ 6.7 بوصة وكثافة البكسلات البالغة 525 مع طبقة حماية جوريلا جلاس 6.

على مستوى الكاميرا الخلفية يأتي جالكسي S20 بلس بكاميرا رئيسية بدقة 64 ميجا بكسل وعدسة واسعة بدقة 12 ميجا بكسل وعدسة تقريب بدقة 64 ميجا بكسل مع مستشعر TOF 3D وبقدرة تكبير رقمي 30X وتكبير هايبرد 3X وتصوير فيديو بدقة 8K.

أما على مستوى المعالج وذاكرة التخزين الداخلية والذاكرة العشوائية فيأتي الهاتف بـ 128 و256 جيجا بايت للأولى و 8 و12 جيجا بايت للذاكرة العشوائية وسيتوفر بمعالج Exynos 990 وسنابدراجون 865 بتقنية 7 نانو متر.

فيما تبلغ سعة البطارية 4500 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع 25 واط وشحن لاسلكي بقدرة 15 واط مع دعم شحن عكسي بقدرة 9 واط، ومدعم الهاتف بمعيار مقاومة الماء IP68 وتقنية WiFi 6 وتقنية بلوتوث 5.1 وتقنية NFC ويدعم منصة Dex مع نظام صوتي Dolby Atmos

هاتف جالكسي S20

هو أقل النسخ الثلاث في المواصفات وقياس الشاشة والسعر أيضاً، فهو يأتي بشاشة Dynamic AMOLED قياس 6.2 بوصة و 563 كثافة للبكسل تدعم دقة QHD+ محمية بطبفة جوريلا جلاس 6 ومعدل تحديث 120 هيرتز وببصمة مدمجة في الشاشة.

أما على مستوى الكاميرا الخلفية فهي ثلاثية تبلغ دقة الكاميرا الرئيسة 64 ميجا بكسل والواسعة 12 ميجا بايت والثالثة للتقريب بدقة 12 ميجا بايت أما الكاميرا الأمامية تقع في شق دائري وسط الشاشة وتبلغ دقتها 10 ميجا بكسل.

وبالحديث عن المعالج فسيتوفر الهاتف بمعالج كوالكوم سنابدراجون 865 ومعالج سامسونج Exynos 990 وكلاهما بتقنية 9 نانو متر، وسيدعم جالكسي S20 ذاكرة تخزين داخلية 128 جيجا بايت بينما الذاكرة العشوائية ستكون بخياريين 8 و 12 جيجا بايت.

وتبلغ سعة البطارية 4000 مللي أمبير فيما تدعم الشحن السريع 25 واط وشحن لاسلكي 15 واط وشحن عكسي بقدرة 9 واط، بالنسبة للمزايا الأخرى فهي مشابهة لكلا النسختين الأخرتين من حيت النظام الصوتي ودعم WiFi 6 ودعم بطاقتي اتصال فيما يستوفر بثلاثة ألوان الزهري والأزرق الفاتح والرمادي.

السعر والتوفر في السوق

ستفتح الشركة الطلب المسبق على الهواتف الثلاث في 21 فبراير الجاري على أن تتوفر في السوق في السادس من مارس فيما ستبدأ أسعارها من 1000 حتى 1500 دولار حسب المواصفات المرفقة بها.

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