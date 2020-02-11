سامسونج تكشف رسمياً عن الهاتف القابل للطي Galaxy Z Flip

في مؤتمرها الرسمي الذي تجري فعالياته حالياً، كشفت سامسونج عن هاتفها الجديد القابل للطي Galaxy Z Flip والذي يبدو بتصميم مختلف بوضوح عن هاتف Galaxy Fold.

عند فتح الهاتف فإنه يأتي بشاشة من قياس 6.7 بوصة بدقة 2636*1080 بكسل بكثافة 425 بكسل في البوصة، وعند إغلاقه يمكن مشاهدة شاشة صغيرة للغاية قياسها 1.1 بوصة بدقة 300*112 بكسل وبكثافة 303 بكسل في البوصة تظهر الإشعارات يمكن الضغط عليها لفتحها في تطبيقها أثناء فتح الهاتف بالكامل.

استخدمت سامسونج زجاج نحيف للغاية وقابل للطي في واجهة هاتفها وتتحمل حتى 200 ألف طية، كما هنا نظام لحماية العين بدون التأثير على ألوانها.

يعمل الهاتف بمعالج ثنائي النوى بدقة 7 نانومتر وبتردد 2.95 غيغاهرتز، وهناك ذاكرة عشوائية 8 غيغابايت مع ذاكرة تخزين داخلية 256 غيغابايت.

يعمل الهاتف ببطارية 3300 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع واللاسلكي. ويدعم الهاتف مجموعة من الحساسات من بينها البصمة بالتأكيد ويعمل بنسخة أندرويد 10.

بالنسبة للكاميرات هناك كاميرا أمامية 10 ميغابكسل بفتحة F2.4، ومن الخلف هناك كاميرا ثنائية بدقة 12 ميغابكسل إحداها عريضة.

سيتوفر الهاتف للبيع يوم 14 فبراير بسعر 1380 دولار وبثلاثة ألوان الذهبي والأسود والوردي.