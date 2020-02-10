سامسونج تكشف عن هاتفها القابل للطي Galaxy Z Flip في حفل الأوسكار

بعد أسابيع من التسريبات حول هاتف سامسونج الجديد القابل للطي، قررت الشركة الكشف عن هاتفها قبل الموعد الرسمي لمؤتمرها وذلك من خلال عرضه في إعلان أثناء حفل توزيع جوائز الأوسكار ليل أمس.

وتعتزم سامسونج عقد مؤتمر رسمي يوم 11 فبراير الغد للكشف عن هاتفها جالكسي إس 20 ومن المتوقع أيضاً أن تكشف فيه عن هاتف قابل للطي، لكنها استعجلت وكشفت أمس عن هاتف Galaxy Z Flip في إعلان رسمي أثناء عرض حفل الأوسكار.

يؤكد التصميم الذي ظهر في الإعلان الكثير من التسريبات حول الهاتف، هناك شاشة ثانوية في الخلف التي تظهر معلومات المتصل أثناء تلقي مكالمة ويمكن من خلالها الرد على المكالمة بدون الحاجة لفتح الهاتف.

ويظهر الإعلان إمكانية وضع الهاتف على طاولة بزاوية قائمة 90 درجة لإجراء مكالمات الفيديو.

مازال الكثير من المواصفات الفنية غير معلومة من هذا الإعلان وسنعرفها غداً، وتشير التوقعات أن يتضمن معالج سناب دراغون 855+ مع بطارية 3300 ميلي أمبير وكاميرتين من الأمام وسعره سيكون بحدود 1400 دولار على أن يباع في يوم 14 فبراير.