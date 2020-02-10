زيروكس ترفع عرض الاستحواذ على HP إلى 34 مليار دولار

عملاقة الطباعة زيروكس Xerox مهتمة جداً بالحصول على عملاقة الطباعة الأميركية HP، وهو ما دفعها لإعادة رفع عرضها المالي ليصل إلى 34 مليار دولار مقابل الاستحواذ على الشركة.

وبهذا فإن زيروكس تقيّم السهم بسعر 24 دولار، وستكون الصفقة بمزيج ما بين نقداً وذلك بسعر 18.40 دولار للسهم و 0.149 سهم من زيروكس لقاء كل سهم من HP.

يأتي العرض الجديد بعد الرفض الذي تلقته زيروكس في نوفمبر الماضي من مجلس إدارة HP والذي اعتبرته يقيّم الشركة بأقل من قيمتها الفعلية بشكل كبير.

وكانت زيروكس قد عرضت على HP الاستحواذ بقيمة تجعل سعر السهم 22 دولار، لكنها اليوم رفعت عرضها إلى 24 دولار للسهم.

وأبلغ John Visentin المدير التنفيذي لشركة زيروكس، مجلس إدارة HP أنها إن لم تدرس عرضها الجديد للاستحواذ، فإنها ستتوجه مباشرة إلى المساهمين.

تتوقع زيروكس أنه لو حصل الاستحواذ على HP فإنها ستساهم بنمو في المبيعات بنحو 1.5 مليار دولار.

وتواجه صفقة الاندماج بين الشركتين مصاعب تعود إلى اختلاف نماذج التسعير والأعمال بينهما.

ويتسائل المحللين عن دوافع زيروكس للاستحواذ على أحد أكبر اللاعبين في سوق الحواسب الشخصية الذي يعاني من تباطؤ مستمر منذ عدة سنوات.

وكان المستثمر الشهير كارل إيكان قد حثّ مستثمري HP على الموافقة على صفقة الاندماج. ويملك إيكان حصة 4.2% من HP وكذلك 10.9% من زيروكس.