تطبيق جدولة الوضع المظلم لكل تطبيق DarQ يعمل الآن بدون الحاجة إلى روت

DarQ عبارة عن تطبيق يفرض الوضع المظلم لنظام التشغيل أندرويد 10 وعلى أساس كل تطبيق.

قبل أن تُعلن جوجل عن إتاحة إصدار أندرويد 10، قام أحد المطورين والذي يحمل اسم “Kieron Quinn”، بإطلاق تطبيقه الخاص والقادم تحت مسمى DarQ، ويمكننا تعريف التطبيق بأنه عبارة عن أداة تفرض السمة المظلمة لنظام التشغيل الجديد على أساس كل تطبيق، مع دعمه لخيار جدولة السمة.

وحتى يومنا هذا، كان لابد من امتلاك صلاحيات الروت لكي يُستفاد منه، أمّا الآن، وعبر تحديث جديد يحمل رقم إصدار DarQ 1.2، ستتم منحه الأذونات المطلوبة عبر أداة ADB، بالتالي لم يَعُد هناك حاجة لصلاحيات الروت على جهازك الأندرويد.



من ناحيته، تكمُن أهمية وفائدة هذا التطبيق في تحويل المساحات البيضاء في التطبيقات إلى سمة مظلمة بذكاء، حتى لو لم تكن هذه التطبيقات تتضمن وضع مُظلم افتراضي، كما ويُتيح لك أيضًا، استبعاد التطبيقات التي لديها بالفعل سمة مظلمة افتراضية، ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث أن DarQ قادر على التبديل بين أوضاع الظلام والضوء تلقائيًا وبناءً على شروق الشمس وغروبها، وهي صراحةً ميزة ربما تُريد جوجل إضافتها في أندرويد 11 القادم.

ومن الإضافات الأخرى في هذا التحديث، هناك الدعم لـ OxygenOS، كما وتم إضافة مربع بحث إلى قائمة التطبيقات، فضلًا عن إضافة عامل تصفية لتطبيقات النظام، هذا في حالة كنت تُثبت الكثير من التطبيقات.

أخيرًا، للاستفادة من تطبيق DarQ على الأجهزة التي لا تأتي بالروت، تحتاج إلى تنزيل أدوات ADB وتشغيلها على جهازك الحاسوب مع وصل هاتفك فيه،وطبعًا ستحتاج إلى بعض الأكواد لمنح الأذونات المطلوبة يمكنك الإطلاع عليها من هنا.



تحميل تطبيق DarQ على أندرويد.

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