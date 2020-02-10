تحديث لوحة المفاتيح سويفتكي يُزيل ميزة التمرير على شريط الأدوات

في خطوة مستهجنة لمعظم مستخدمي لوحة المفاتيح سويفتكي “SwiftKey”، تم إزالة ميزة التمرير على شريط الأدوات.

في سابق المواعيد، علمنا بأن القائمين على لوحة المفاتيح سويفتكي “SwiftKey” والغنية عن التعريف، يختبرون بعض التغيّرات التي يُمكِن أن نصفها بالكارثية، وكان الجميع يأمل بأن لا يتم الدفع بهذه التغيّرات، واعتبارها ما هي إلّا محض اختبار، ولكن لسوء الحظ، هناك الآن تحديث جديد ورسمي للوحة، وقد تتضمن التغيّرات ووصفها المذكور سابقًا.

حيث في بادئ الأمر، تم إزالة ميزة التمرير في شريط الأدوات الخاص باللوحة، مما يَحُدّ من عدد الوظائف القابلة للتخصيص إلى 5 وظائف فقط، من بينها وظيفة جديدة وتُمثّل بزر الدعم وهو بالمناسبة عديم الفائدة كما سنرى لاحقًا.

وتمامًا كما كان الأمر من قبل، سيتمكن المستخدم من تخصيص جميع هذه الوظائف، ولكن باستثناء زر الدعم الجديد، ولكن بسبب إزالة ميزة التمرير، لن تتمكن من تجاوز العدد المذكور، وللتخصيص ستحتاج إلى النقر فوق زر القائمة “الثلاث نقاط” للوصول إلى المزيد من الوظائف واستبدالها بالوظائف الافتراضية.

ولنكن صريحين بعض الشيء، حيث من الممكن أن يكون زر الدعم الجديد مفيد، ولكن مفيد للمستخدمين الجدد، وذلك بتعريفهم بالقدرات الفريدة القادمة مع اللوحة، ولكن بالنسبة لمستخدمين أدمنوا عليها، فالأمر مغاير تمامًا.

أخيرًا، تحديث لوحة مفاتيح سويفتكي “SwiftKey” متاح حاليًا لجميع مستخدمي أندرويد على متجر جوجل بلاي، يمكنك تحميله من أسفل، وإذا كنت ترغب بالعودة للإصدار ما قبل الأحدث، والذي يتضمن ميزة التمرير، فعليك تحميله عبر ملف الـ APK من هنا، مع الإشارة أنه قد لا يعمل لأجل غير مسمى، ومع ذلك نأمل من القائمين على اللوحة إعادة النظر في هذه التغيرّات، على الأقل، إرجاع ميزة التمرير في شريط الأدوات.

تحميل تحديث سويفتكي على أندرويد.