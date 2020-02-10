أمازون وسوني أخر المنسحبين من كونجرس الهواتف العالمي MWC 2020

لا زالت دائرة الانسحاب من كونجرس الهواتف العالمي MWC 2020 تتوسع فبعد إعلان كل من LG ونفيديا وايريكسون عدم مشاركتهم في الحدث العالمي الأكبر للهواتف الذكية؛ أعلنت كل من أمازون وسوني عن عدم مشاركتهما فيه بسبب تداعيات وتفشي فايروس كورونا.

حيث ستقوم كل واحدة من الشركات بالكشف عن أجهزتها الجديدة في حدث خاص وذلك لتجنيب موظفيها والجمهور من مغبة الوقوع في دائرة الخطر أوالإصابة بالفايروس القاتل الاحتشاد الكبير الذي يشده الكونجرس كل عام.

وقالت أمازون بأنها ستقوم بالكشف عن جديدها في في حدث منفصل أخر شهر فبراير الجاري بما يشمل خدمات أمازون ويب وأي أجهزة استهلاكية الأخري.

أما بالنسبة لشركة سوني فإن الأسباب هي ذاتها والمتمثلة في القلق من فايروس كورونا وخطر الإصابة به هي التي جعلهتها تنسحب من MWC 2020، حيث جاء في بيانها الصحفي بهذا الخصوص أن اتخاذها هذه الخطوة الصعبة بالانسحاب جاءت من مبدأ الأمان وحماية موظفيها والمستهلكين والشركاء والعاملين والإعلاميين على حد سواء.

ولتعويض سوني عدم حضورها كونجرس الهواتف العالمي بأنها ستعوض المؤتمر الصحفي للكشف عن هواتفها باستضافة بث مباشر عبر قناة Xperia الرسمية على يوتيوب.

فيما كان من المتوقع أن تكشف سوني عن هاتف Xperia 5 Plus بشاشة OLED قياس 6.6 بوصة وكاميرا خلفية ثلاثية العدسات وكاميرا أمامية في ثقب في الشاشة بدقة 8 ميجا بكسل.

ومع سلسلة الانسحابات المتتالية من قبل كبرى الشركات التقنية من حضور مؤتمر برشلونة السنوي لم يعد هنالك شك أن MWC 2020 لن يكون كما اعتدنا عليه من زخم الحضور والأخبار؛ بل سيكون نقطة فارقة قد تؤدي لأخذ كل شركة ملسكها الخاص في عقد مؤتمراتها القادمة التي كانت تأتي تحت مظلة الكونجرس العالمي بشكل منفصل حتى بعد إنقشاع سحابة فايروس كورونا السوداء.

مواضيع ذات صلة:

فايروس كورونا يتسبب في تأخر إنتاج وحدات ألعاب نينتندو سويتش

Engadget