فيس بوك تستحوذ على شركة الرؤية الحاسوبية الناشئة Scape Technologies

أشار تقرير لموقع TechCrunch إلى استحواذ شركة فيس بوك على الشركة اللندنية الناشئة Scape Technologies المتخصصة في الرؤية الحاسوبية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لتطوير تقنيات تحديد الموقع.

وأشار التقرير إلى عملية استحواذ فيس بوك الجديدة في سبيل تدعيم خدماتها بناءً على ملف التسجيل الرسمي لعملية الاستحواذ فيما لم يتطرق لبنود الصفقة التي مازالت غير معروفة.

وتكمن أهمية Scape Technologies في عملها على تحديد الموقع بدقة عبر تطبيقات الذكاء الاصطناعي المبنية على رؤية الحاسوب على غرار تحديد الموقع عبر تقنية GPS، حيث أن قاعدة بيانات الشركة السحابية المسماة” خدمة المواقع المرئية” تعمل على ترجمة الصورة إلى خرائظ ثلاثية الأبعاد 3D مما يعني توفير وصف دقيق للمواقع عبر المدن المختلفة.

فيما تعد هذه التقنية مهمة جداً في إطار تعرف المستخدمين الدقيق على الموقع المتجهين إليه فعلى سبيل المثال تتيح معرفة نقطة تواجد المحل التحاري المقصود بالضبط على امتداد الشارع المتواجد فيه.

ومن المتوقع أن تقوم مالكة تطبيقات التواصل الاجتماعي الأكثر انتشاراً استغلال هذه التقنيات في إطار تطوير نظار الواقع المعزز نظراً للتوافق الكبير للخدمات التي توفرها Scape Technologies في نفس المجال.

كما من الوارد توظيف فيس بوك لتقنيات الشركة في زيادة دقة خدمة تتتبع الموقع وتوثيق المستخدمين زياراتهم للأماكن عند التقاطهم الصور أو الفيديوهات.

وأكدت المنصة على لسان الناطق باسمها عملية الاستحواذ هذه حيث قال أنهم يقومون بالاستحواذ على شركات ناشئة صغيرة من فترة إلى أخرى مشدداً على ان الشركة لا تقوم بمناقشة خطط بهذا الشأن”.

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المصدر

TechCrunch