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18 تطبيق و 11 لعبة متاحة مجانًا ولفترة محدودة على متجر جوجل بلاي
مجموعة جديدة من التطبيقات والألعاب المدفوعة ولكن مجانية لفترة محدودة موجّهة خصيصًا لمستخدمي أندرويد (18 تطبيق و 11 لعبة).
كما عودناكم وبشكل أسبوعي نستعرض معكم باقة من ألعاب و تطبيقات نظام التشغيل أندرويد المدفوعة، على أن تكون متاحة مجّانًا وبالكامل لفترة محدودة لجميع المستخدمين. لتكون هذه المقالة صفقة كبيرة لمستخدمي نظام تشغيل أندرويد المذكور، ودائمًا ما نؤكد لا تُؤجل تحميل أي تطبيق أو لعبة تُعجِبُكَ فربما لا يتم الأخذ بالوقت المحدد والرجوع لسعره الحقيقي في أي وقت، عمومًا دعونا لا نتحدث أكثر وننتقل بشكل مباشر للقائمة ( 18 تطبيق و 11 لعبة على متجر جوجل بلاي ):
التطبيقات:
- Numberwiz : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Video Gallery – HD Video Live Wallpapers : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Smart Notes {Pro} Ads-free : السعر الحقيقي 4.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- BioPorcinoMobile – Manage your pigs : السعر الحقيقي 3.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- ForzaTune 6 : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Genetic Helper : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Dolce Gusto Touch Timer : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Bubbles Battery Indicator – Charging animation : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 1 يوم.
- Star Clock Live Wallpaper : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
- Orgi – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Win Metal – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Amons – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Annabelle UI – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Cirgus – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Color Gloss – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Kaorin – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Rest – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Shimu – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
الألعاب:
- klocki : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 1 يوم.
- Chess 3D Animation : Real Battle Chess 3D Online : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
- Memory Game – Official : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Chernog: Fortress of the Mad Admiral RPG : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Idle Heroes of Hell – Clicker & Simulator Pro : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- IQ Test : Intelligence Test : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Classic Sudoku PRO(No Ads) : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Connect: cute monsters and food. Casual game : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Magnet Balls Pro : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- RowRow : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- WhamBam Warriors VIP – Puzzle RPG : السعر الحقيقي 3.49$، مجاني لمدة 7 يوم.