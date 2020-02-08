كروم سيحذّر المستخدمين عند تحميل ملفات غير آمنة

قريباً ستفي جوجل بوعدها وتطلق نسخة جديدة من كروم تحمي المستخدمين من تحميل ملفات من مواقع غير آمنة وذلك كونها غير مشفرة عبر بروتوكول HTTPS.

في نسخة كروم 82 التي ستتوفر ابريل المقبل ستكون أول نسخة من كروم تحذر المستخدمين قبل تنزيل ملفات معينة من مواقع وصفحات ويب غير محمية، وهي خطوة أولى قبل إصدارات لاحقة ستحجب إمكانية تنزيل تلك الملفات حتى.

من المنطقي أن يشمل التحذير الملفات التنفيذية exe. والتي من المحتمل إصابتها بفيروسات بالتالي الإضرار بحاسب المستخدم. وستشمل الملفات التي يمكن أن تحذر منها جوجل تلك التي تنفذ البرامج أو الأرشيفات والمضغوطة والنصوص والصور.

وفي نهاية السنة مع تحديثات كروم التالية ستقوم بحجب التنزيل من تلقاء نفسها عندما ترى أنه غير آمن مثل التنزيل من موقع لا يستخدم HTTPS.

وتنوه جوجل أن كروم على الهواتف الذكية سيحصل على نفس الميزة.

هذا يعني أنه من المحتمل أن تبدأ المزيد من التنبيهات والإشعارات بالظهور في كروم، لكنه يهون مقابل تجربة تصفح آمنة والحماية من الفيروسات والبرمجيات الخبيثة.