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اختراق حسابات فيس بوك على تويتر وانستجرام

ضياء محمود 8 فبراير 2020
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مجموعة OurMine المتخصصة بالحماية تخترق حسابات فيس بوك على انستجرام و تويتر وتروج لخدماتها.

اختراق حسابات فيس بوك على تويتر و انستجرام

قامت مجموعة OurMine المتخصصة بالحماية باختراق حسابات شبكة فيس بوك على انستجرام وتويتر، ويبدو أن العملية تمت باستخدام منصة Khoros التي تسبب باختراق عدة حسابات من تويتر في أثناء السوبر بأول.

تويتر أكدت أن هناك منصة طرف ثالث ساهمت بحدوث عملية الاختراق لكنها لم تكشف عن توضيحات بهذا الخصوص.

لكن Khoros قالت خلال الأسبوع الماضي أنها واجهت ثغرة على منصتها بعد حادثة السوبر باول، ويبدو أن تلك الثغرة لم يتم إصلاحها لتعاود OurMine استغلالها في عملية الاختراق مجددًا.

يُشار أن تويتر لم تسلم من محاولات اختراق لحسابات كبيرة على المنصة في الفترة الماضية، ففي أغسطس 2019 تم اختراق حساب مؤسسها جاك دورسي.

المصدر:

Engadget

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