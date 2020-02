اختراق حسابات فيس بوك على تويتر وانستجرام

مجموعة OurMine المتخصصة بالحماية تخترق حسابات فيس بوك على انستجرام و تويتر وتروج لخدماتها.

قامت مجموعة OurMine المتخصصة بالحماية باختراق حسابات شبكة فيس بوك على انستجرام وتويتر، ويبدو أن العملية تمت باستخدام منصة Khoros التي تسبب باختراق عدة حسابات من تويتر في أثناء السوبر بأول.

تويتر أكدت أن هناك منصة طرف ثالث ساهمت بحدوث عملية الاختراق لكنها لم تكشف عن توضيحات بهذا الخصوص.

لكن Khoros قالت خلال الأسبوع الماضي أنها واجهت ثغرة على منصتها بعد حادثة السوبر باول، ويبدو أن تلك الثغرة لم يتم إصلاحها لتعاود OurMine استغلالها في عملية الاختراق مجددًا.

يُشار أن تويتر لم تسلم من محاولات اختراق لحسابات كبيرة على المنصة في الفترة الماضية، ففي أغسطس 2019 تم اختراق حساب مؤسسها جاك دورسي.

It was fun watching this battle between Facebook and hackers where hackers keep posting tweets and Facebook keeps deleting them pic.twitter.com/c7APEJn38I

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) February 8, 2020