مع تطبيق GesturePlus ستُحب إيماءات أندرويد 10 بشكل أكثر

هل تُحب إيماءات أندرويد 10؟ مع هذا تطبيق GesturePlus سوف تُحبّها أكثر.

إذا كنت أحد الأشخاص الذين تمكّنوا بالفعل من تحديث هاتفهم الأندرويد إلى أحدث إصدار تشغيل والذي يحمل رقم إصدار “أندرويد 10″، أو قمت بشراء هاتف جديد يأتي مُسبقًا بهذا الإصدار، فمن المؤكد أنك أحببت إيماءات التنقل القادمة معه، حيث تُعد هذه الإيماءات الجديدة من بين أكثر ميزات أندرويد 10 إثارة للاهتمام، ومع ذلك، وبالاستعانة تطبيق GesturePlus ستُحب هذه الإيماءات بشكل أكثر.

حيث من خلال هذا التطبيق، وهو بالمناسبة من تطوير المُطوّر Jawomo صاحب عدّة تطبيقات شهيرة مثل bxActions و Floatify وغيرها، ستتمكّن من تخصيص بعض جوانب هذه الإيماءات الافتراضية بهدف تحسينها، ولا يقوم التطبيق بشيء سوى إضافة شريط إلى الإيماءات، بحيث يمكن تشغيل الإجراءات أو التطبيقات بلمسة بسيطة.

على سبيل المثال، يمكنك استخدامه لضبط مستوى الصوت على كتم الصوت، والتقاط لقطات الشاشة، أو استخدامه للرجوع بدلًا من الضغط على زر العودة أو الرجوع، أو حتى لتشغيل الفلاش أو تشغيل الكاميرا وهكذا.

أخيرًا، تطبيق GesturePlus متاح للتحميل مجّانًا، على أن تُتيح لك هذه النسخة الاستفادة من اللمسة الواحدة فقط، وفي حالة قمت بشراء النسخة الكاملة والتي تُكلّفك نحو 2.50$، ستتمكن من الاستفادة من خيارات الضغط المُطوّل لإجراء إيماءات أخرى، وفي حالة كنت تمتلك أحد هواتف جالاكسي والتي تعمل بإصدار أندرويد 10، فسوف تتمكّن من تعطيل الإيماءة الموجودة على حواف الشاشة بهدف الرجوع.

تحميل تطبيق GesturePlus على أندرويد.