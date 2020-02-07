انستجرام تختبر الربح من فيديوهات IGTV الطويلة

أخيراً سيمكن مستخدمي انستجرام الكسب المادي من فيديوهاتهم التي يمكنهم رفعها على خدمة IGTV للمقاطع الطويلة وذلك من خلال عرض الإعلانات فيها.

حالياً تختبر انستجرام لمنشئ المحتوى على IGTV عرض إعلانات في فيديوهاتهم، وستظهر تلك الإعلانات القصيرة على شكل فيديوهات في منتصف الفيديوهات المرفوعة على الخدمة.

هذه المرة الأولى التي ستسمح فيها انستجرام للمستخدمين الكسب من محتواهم عبر عرض الإعلانات، وكانت توفر لهم دائماً فرصة الكسب من عروض الرعاية المدفوعة.

مازالت الاختبارات في بداياتها وهي نماذج أولية داخل الشركة ولم تظهر بعد أية فيديوهات تحوي إعلانات، ولا معلومات عن نسبة تقاسم الأرباح بين انستجرام والمستخدمين.

توفر فيس بوك طريقة مشابهة من الإعلانات في منتصف الفيديوهات التي ترفعها الصفحات، والآن تختبر نفس الأسلوب على انستجرام خاصة مع خدمة IGTV التي تتميز بمقاطع الفيديو الطويلة فمن المقبول وضع إعلان فيديو قصير في منتصفها.