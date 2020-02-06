فايروس كورونا يتسبب في تأخر إنتاج وحدات ألعاب نينتندو سويتش

لازال فايروس كورونا يلقي بظلاله على الشركات التقنية ومصنعي الهواتف الذكية ووحدات الألعاب؛ حيث أعلنت شركة نينتندو لزبائنها في السوق الياباني أن تأجيلاً سيطرأ على توفير وحدات ألعاب نينتندو سويتش وملحقاتها في السوق المحلي بسبب تفشي كورونا في الصين.

واعتذرت الشركة اليابانية عن هذا التأخير لزبائنها قائلة بأنها على متابعة مستمرة لتقييم الوضع، في حين أنه من غير الواضح للحظة إذا كان التأجيل سيلحق بدول اخرى حول العالم على خلاف اليابان.

وأشارت نينتندو خلال إعلانها بشكل خاص إلى وحدات الألعاب والاكسسوارات المصنعة في الصين والتي ستباع في اليابان حيث أن غالبية عمليات التصنيع تتم بواسطة شركة Faxconn التي لا تزال في الصين ومازالت تغلق مصانعها للآن والتي تستمر مغلقة لأسابيع.

مع العلم أن نينتندو قامت العام الماضي بتنويع سلسلة التوريد خاصتها وتصنيع بعض وحداتها في دول جنوب شرق آسيا مستهدفة بها الولايات المتحدة من أجل تفادي الضرائب الأمريكية المفروضة على الواردات الصينية.

وعلى جانب الألعاب أشارت الشركة إلى التأجيل سيطال Ring Fit Adventure التي تم بيعها بالفعل في اليابان لكن عانت نقص الإمدادت خلال الأسبوع الماضي حيث اعتذر رئيس الشركة Shuntaro Furukawa للمستثمرين عن هذا الأمر.

مواضيع ذات صلة:

شركة LG لن تشارك في كونجرس الهواتف العالمي 2020 بسبب كورونا

المصدر

Nintendo