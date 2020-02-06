تطبيق فايبر يُتيح لك الآن تدوين الملاحظات وحفظها

حصل تطبيق فايبر “Viber” في أندرويد على تحديث جديد ومعه تم إضافة ميزتي تدوين الملاحظات وإنشاء قائمة مهام.

أعلنت شركة Viber اليوم عن ميزة جديدة لتدوين الملاحظات يطلق عليها اسم “ملاحظاتي”، ويمكن الوصول إلى هذه الميزة الجديدة من قائمة الدردشات، والاهم من ذلك، أنها تَمُدّكَ بنفس تجربة إرسال الرسائل، بعبارة أخرى، ستكون واجهة ميزة الملاحظات مشابهة تمامًا لواجهة المحادثة العادية في فايبر، ولكن مع ميزات إضافية للمساعدة في التنظيم.

من ناحيته، يمكن إيقاف تشغيل ميزة الملاحظات حتى تتمكن من الاطلاع على المهام التي أكملتها، كما ويمكنك أيضًا حفظ الرسائل والوسائط التي أرسلتها أو تلقيتها إلى ملاحظاتك، على أن تتم مزامنة هذه الملاحظات بين الأجهزة، لذا سترى جميع ملاحظاتك في كل الأماكن التي سجلت الدخول منها إلى فايبر.

كما وستتمكن قريبًا من تعيين تذكيرات للملاحظات التي ترغب في رؤيتها في أوقات معينة، أخيرًا، إذا كنت تقضي بالفعل الكثير من الوقت على فايبر، فمن المنطقي الاحتفاظ بمذكرات وقوائم مهام في التطبيق، مع الإشارة أن التحديث متاح حاليًا لجميع المستخدمين في جميع أنحاء العالم.

تحميل تحديث فايبر على أندرويد.