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11 تطبيق و 15 لعبة متاحة بشكل مجاني ولفترة محدودة على أندرويد
كما عودناكم وبشكل أسبوعي نستعرض معكم باقة من ألعاب و تطبيقات نظام التشغيل أندرويد المدفوعة، على أن تكون متاحة مجّانًا وبالكامل لفترة محدودة لجميع المستخدمين. لتكون هذه المقالة صفقة كبيرة لمستخدمي نظام تشغيل أندرويد المذكور، ودائمًا ما نؤكد لا تُؤجل تحميل أي تطبيق أو لعبة تُعجِبُكَ فربما لا يتم الأخذ بالوقت المحدد والرجوع لسعره الحقيقي في أي وقت، عمومًا دعونا لا نتحدث أكثر وننتقل بشكل مباشر للقائمة ( 11 تطبيق و 15 لعبة على متجر جوجل بلاي ):
التطبيقات:
- Camera and Microphone Blocker : السعر الحقيقي 3.49$، مجاني لمدة 1 يوم.
- Top Scanner Pro – Document Scanner : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 2 يوم.
- QR/Barcode Scanner PRO : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Speedometer GPS Pro : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- PDF converter & editor : السعر الحقيقي 4.79$، مجاني لمدة 7 يوم.
- PDF creator & editor pro : السعر الحقيقي 4.97$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Win10 Flat – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Blex UI – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Cuticon Hexa – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- iLOOK Icon pack UX THEME : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 6 يوم.
- MIUI Icon Pack PRO : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 6 يوم.
الألعاب:
- Bouncer Story : السعر الحقيقي 3.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
- IQ Test Premium : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 2 يوم.
- Domino Fall 3D – Relaxing endless ball & hit game : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Ego Rigo : السعر الحقيقي 3.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Magnet Balls : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Emoji Match: A sliding puzzle : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Rescue the Enchanter : السعر الحقيقي 3.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Speed Math 2018 – Pro : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Ghost Hunter – idle rpg (Premium) : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Hero’s 2nd Memory : Shooting RPG : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Heroes Defender Fantasy – Epic Tower Defense Game : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Hills Legend: Action-horror (HD) : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Magnetic Balls HD : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Super God Blade VIP : Spin the Ultimate Top! : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Superhero Fruit Premium: Robot Wars Future Battles : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 7 يوم.