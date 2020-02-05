نمو مستخدمي سبوتيفاي إلى 271 مليون مستخدم نشط

كشفت خدمة البث الموسيقي سبوتيفاي عن نتائجها المالية والتي نركز فيها على أعداد مستخدميها ونموهم أكثر من إيراداتها وخسائرها. فقد حققت الخدمة نمو سنوي يفوق 30% ليصل عدد مستخدميها النشطين إجمالاً إلى 271 مليون مستخدم مقارنة مع 207 مليون مستخدم في نفس الربع من العام الماضي.

وأضافت سبوتيفاي نمو 9% في مستخدميها النشطين مقارنة مع الربع السابق. والآن لديها 124 مليون مشترك مدفوع من أصل 271 مليون مستخدم وبنمو سنوي 9%.

من الناحية المالية فقد سجلت الشركة خسائر تشغيلية بنحو 84 مليون دولار وكانت إيراداتها 2 مليار دولار بنمو 24% سنوياً. وكانت الشركة قد سجلت أرباح في الربع السابق 60 مليون دولار وفي نفس الربع من العام الماضي 103 مليون دولار.

وتعزو الشركة تراجع أرباحها وتحولها إلى الخسارة بسبب ارتفاع التكاليف التشغيلية. ونوهت إلى أن البودكاست أصبح العنصر الأكثر أهمية والذي يحول المشتركين المجانيين إلى مدفوعين فقط أضافت بفضلها 10 مليون مشترك.

تقول سبوتيفاي أن 14% من مشتركيها استمعوا إلى البودكاست خلال الربع الأخير وبشكل عام نمى عدد ساعات الاستماع بمعدل 2000% سنوياً وذلك بفضل اهتمام سبوتيفاي بشكل أكبر بهذا القطاع وحتى إنشاء قسم خاص به في تطبيقها.