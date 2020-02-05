في أحدث إصدار تجريبي له يوفر متصفّح Firefox Preview دعمه للإضافات

حصل متصفّح المعاينة Firefox Preview على تحديث جديد ومعه تم الدعم لخاصية الإضافات وأكثر.

حاليًا، ينشغل مطوري متصفح موزيلا فايرفوكس في إعادة تصميم المتصفّح على الهاتف الذكي من الألف إلى الياء، ومؤخرًا، تم إطلاق أوّل نسخة معاينة من المتصفّح كتطبيق على متجر جوجل بلاي وقد حمل اسم Firefox Preview Nightly أو ما يُعرف بين أواسط المستخدمين باسم Firefox Preview، ومعه تعرّفنا على مزاياه والتي من النظرة الأولى نراها ممتلئة، وفي الشهر الماضي، اقترب المتصفّح خطوة من الإصدار الثابت والرسمي.

الآن، تحظى هذه النسخة على إصدار جديد، ومعها تم الدعم لوظيفة الإضافات، إلى جانب ذلك، هناك الدعم لمانع الإعلانات الشهير uBlock Origin، حيث بعد تحميل للنسخة من على متجر جوجل بلاي، يمكنك التوجّه إلى قائمة الإعدادات، ومن هناك ستجد قسم أو خيار الإضافات، وبالنقر عليه سيتم التوصية ببعض الإضافات المهمة.

وفيما يخص مانع الإعلانات، ستمنحك إعداداته قدرة التحكم الدقيق في الفلاتر والقائمة البيضاء، إلى جانب سرد جميع أذونات الوصول لديه.

أخيرًا، بما أن هذا الإصدار تجريبي، فهناك احتمال كبير لتعرضك لبعض الأخطاء ومشاكل التعطّل، لذا لا ينبغي عليك استخدامه كمتصفّح أساسي لك، ويمكنك تحميله عبر الروابط الموجودة في الأسفل.

تحميل متصفّح Firefox Preview Nightly من متجر جوجل بلاي.

تحميل متصفّح Firefox Preview Nightly عبر ملفه الـ APK.

المصدر:

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