شركة LG لن تشارك في كونجرس الهواتف العالمي 2020 بسبب كورونا

أعلنت شركة LG أنها لن تشارك في كونجرس الهواتف العالمي MWC بنسخة العام الجاري 2020 المقام في مدينة برشلونة بداعي القلق من فيروس كورونا؛ على أن تقوم بعقد مؤتمر خاص للكشف عن جديدها من الهواتف الذكية في المستقبل القريب.

جاء إعلان الشركة عن إنسحابها من MWC 2020 للمحافظة على سلامة موظفيها والجمهور من خطر الإصابة بالفايروس مضيفة أن هذا القرار سيجنب المئات من موظفيها من السفر والتنقل غير الضروري بين الدول ويأتي بالتوافق مع نصائح خبراء الصحة للوقاية من الإصابة بفايروس كورونا.

ولتعويض المؤتمر ستقوم الشركة اليابانية بعقد حدث منفصل لم تحدد موعده بعد للكشف عن سلسلة هواتفها لعام 2020 مع توقع كشفها نسخة جديدة أحدث من LG G8 ThinQ الذي كشفت عنه خلال العام الماضي.

فيما من المفترض أن يتم عقد كونجرس الهواتف العالمي في برشلونة الإسبانية في 24 فبراير الجاري الذي طالما لعب دوراً مهماً بالنسبة لمصنعي الهواتف الذكية لعرض جديدهم في ظل وجود عدد كبير من المشاركين وصل إلى 100 ألف شخص العام الماضي.

كما واعتادت الشركات الصينية على المشاركة بالمؤتمر عن طريق ممثلين لها ولكن على ما يبدو أن تفشي كورونا في الصين وإعلان منظمة الصحية العالمية كونه حالة صحية طارئة سيلقي بجل أثره على مشاركتها ليس وحدها بل قد نشهد انسحاب شركات أخرى من المؤتمر في الأيام القليلة القادمة

والجدير بالذكر أن أخر الإحصائيات بشأن تفشي كورونا قد أشارت إلى إصابة 20,471 شخص داخل الصين و425 ممن تم تشخيصهم بالمرض قد فارقوا الحياة.

Engadget