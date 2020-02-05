ديزني بلس وصلت إلى 28.6 مليون اشتراك مدفوع حتى الآن

خدمة ديزني بلس للبث المباشر والمحتوى تمكنت من الوصول إلى 28.6 مليون مشترك بفترة قصيرة بعد طرحها للجمهور.

أطلقت شركة والت ديزني خدمتها لبث المحتوى في نوفمبر من العام الماضي للمستخدمين، لكن تلك الفترة القصيرة بين تاريخ الإطلاق ونهاية العام شهدت الوصول إلى عدد كبير من الاشتراكات المدفوعة. حيث أن تقرير الربع المالي الأول من عام 2020 والذي انتهى بنهاية ديسمبر الماضي لصالح ديزني، أشار إلى وصول عدد الاشتراكات المدفوعة في الخدمة الجديدة إلى 26.5 مليون.

هذا العدد لم يتوقف عن النمو بنهاية العام، حيث وصل الآن إلى 28.6 مليون اشتراك مدفوع وفقًا للمدير التنفيذي لديزني.

المدير التنفيذي، بوب إيغر، بدوره قال أن عدد المستخدمين مازال طور النمو ومن المتوقع ارتفاعه بشكل أكبر الفترة القادمة.

على نفس الجانب، فإن خدمات المحتوى التي تمتلكها شركة والت ديزني وصلت إلى أرقام مميزة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، حيث أن خدمة Hulu تمتلك اجمالي مستخدمين بواقع 30 مليون، فيما تمتلك خدمة ESPN+ نحو 6.6 مليون مستخدم وبنمو 1.4 مليون عن نفس الفترة من العام الماضي.

الأرقام الحالية من المتوقع ارتفاعها بشكل ملحوظ خلال الفترة القادمة مع إطلاق المزيد من الأعمال الحصرية عبر ديزني بلس.

كذلك مع إطلاق الخدمة في الهند خلال الفترة القادمة عبر HotStar، وإتاحة Hulu في جميع أنحاء العالم في 2021.

المصدر:

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