يتيح تطبيق Credit Card Reader اكتشاف وقراءة بيانات بطاقات الائتمان الخاصة بك

Credit Card Reader كما يُشير اسمه هو عبارة عن قارئ بطاقات الائتمان على هاتفك الأندرويد.

Credit Card Reader “قارئ بطاقات الائتمان” هو أحد التطبيقات التي توفر لك إمكانية قراءة البيانات العامة على بطاقات الائتمان أو بطاقات السحب الآلي المتوافقة مع معايير NFC و EMV بما في ذلك بطاقات “Europay و MasterCard و VISA”.

أما فيما يخص إمكانية الاستخدام، فيكفي تقريب البطاقة من الجزء الخلفي لهاتفك الذكي، ومن ثم سيعرض التطبيق البيانات ذات الصلة في واجهة مُكوّنة من ثلاث علامات تبويب، وهي على النحو التالي:

علامة التبويب “التفاصيل”: تعرض لك تمثيلًا بيانيًا للبطاقة والمعلومات ذات الصلة.

علامة التبويب “المعاملة”: تعرض لك تاريخ الحركات مع المبالغ ذات الصلة ونوع المعاملة والبلد والتشفير.

علامة التبويب “السجل”: وهي التي تتضمّن معلومات عن السجل والتاريخ.

وفي هذا الشأن، يُشير القائمون عن التطبيق، أنه ليس صالحًا للدفعات ولا يمكنه الوصول إلى الإنترنت، بالإضافة إلى ذلك، في بعض بطاقات EMV الجديدة، تمت إزالة اسم صاحب السجل وتاريخ المعاملة لحماية الخصوصية، وأبرز البطاقات التي يتعامل معها التطبيق “شبكة المدفوعات السعودية، أمريكان إكسبرس، ماستر كارد، وأكثر من ذلك بكثير.

أخيرًا، يتوفّر تطبيق Credit Card Reader للتحميل مجّانًا على أندرويد ، مع وجود عمليات شراء داخلية اختيارية خاصة بتقديم دعم لأصحاب التطبيق، ويكفي للتثبيت أن يكون جهازك يعمل بإصدار 4.1 فأحدث.

تحميل تطبيق CreditCardReader على أندرويد.