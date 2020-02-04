منصة يوتيوب حققت 15 مليار دولار إيرادات خلال العام الماضي 2019

ليس من الغريب أن تحقق يوتيوب كم الكبير من الإيرادات في ظل موجة الإعلانات التي اجتاحت المنصة بشكل مهول بداية من العام الماضي، حيث أعلنت شركة ألفابيت الشركة الأم لجوجل على أن يوتيوب حققت 15 مليار دولار إيرادات خلال 2019.

وجاء إعلان ألفابيت عن هذه الرقم التفصيلي لإيرادات يوتيوب خلال جدول مؤتمر الإعلان عن تقريرها المالي للربع الرابع والأخير للشركة لعام 2019؛ حيث كانت هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها ألفابيت عن إيرادات منصة الفيديو بشكل مفصل ومنفصل.

ومن خلال هذا الرقم يظهر أن إيرادات يوتيوب قد إزدادت بنسبة 86% عن عام 2017 حيث حققت المنصة 5 مليارات دولار خلال الثلاث شهور الأخيرة من 2019 فقط، فيما أعلنت جوجل أن مساهمة المنصة في إيرادات الشركة ككل وصل لـ10%.

وعلى نفس السياق كشفت ألفابيت عن إيراداتها للربع الرابع 2019 المنتهي في 31 ديسمبر بتحصيلها 46 مليار دولار بارتفاع عن نفس الربع من العام الماضي 2018 بلغ 17% ومجمل أرباح وصل 10,7 مليار دولار.

فيما كان محرك بحث جوجل هو اللاعب الرئيسي في إيرادات هذا الربع بتحقيقه 27,2 مليار دولار؛ بينما قطاع جوجل السحابي حقق 2,6 مليار دولار حسب ما كشف تقرير الشركة المالي اليوم.

المصدر

Alphabet