شاومي تكشف عن هاتفها Poco X2 بمعالج سنابدراجون وسعر يبدأ من 225 دولار

كشفت شركة شاومي بعلامتها المنفصلة Poco عن هاتفها الثاني Poco X2 من هذه السلسلة التي تتميز بالمواصفات العالية والسعر المعقول كما سبق وشهدناها مع هاتف Poco F1 الذي تم إطلاقه في صيف 2018.

Here's a final list of the unbelievable specs that the #POCOX2 has to offer for an experience that's #SmoothAF!

– #120HzDisplay

– Qualcomm Snapdragon 730G

– LiquidCool technology

– 4500 mAh battery

– 27W charger in-box

– 64MP Quad camera Sony IMX 686

– 20 MP dual front camera pic.twitter.com/r6J55TkgVw — POCO India (@IndiaPOCO) February 4, 2020

ويأتي Poco X2 مع شاشة LCD قياس 6.67 بوصة ودقة 1080 بكسل مع معدل تحديث للشاشة 120 هيرتز وبطارية مناسبة بسعة 4500 مللي أمبير مع قدرة شحن سريع 27 واط بواسطة مدخل USB من نوع C.

ويملك الهاتف قارئ لبصمة الإصبع مدمج مع زر التشعيل كما وأنه يحوي على مدخل للسماعة؛ أما على مستوى الكاميرات فهو يملك كاميرا خلفية رباعية؛ عدسة رئيسية بمستشعر سوني IMX686 بدقة 64 مبيجا بكسل والثانية بدقة 48 ميجا بكسل وعدسة واسعة 8 ميجا بكسل وعدسة تقريب 2 ميجا بكسل.

أما الكامير الأمامية فهي مزدوجة بدقة 20 ميجا بكسل مع مستشعر عمق بدقة 2 ميجا بكسل متواجدة في ثقب أعلى الشاشة، بالنسبة للمعالج فهو سنابدراجون 730G مع تقنية التبريد السائل.

السعر والتوفر في السوق

السعر فهو بكل تأكيد منافس كما سبق وصرحت الشركة وكان واضحاً من طرحها هاتفها الأول من هذه العلامة، حيث سيبلغ سعر X2 نسخة 6 جيجا بايت ذاكرة عشوائية و64 جيجا بايت ذاكرة تخزين 225$ أما نسخة 8 جيجا بايت مع ذاكرة تخزين داخلية 256 جيجا بايت فسيكون سعره 281 دولار.

وسيتوفر الهاتف في الهند في 11 فبراير الجاري بينما ليس هنالك معلومات بعد حول خطة إطلاق الشركة له في مناطق أخرى من العالم.

المصدر

Poco