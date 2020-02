شاومي تكشف عن هاتفها Poco X2 بمعالج سنابدراجون وسعر يبدأ من 225 دولار

كشفت شركة شاومي بعلامتها المنفصلة Poco عن هاتفها الثاني Poco X2 من هذه السلسلة التي تتميز بالمواصفات العالية والسعر المعقول كما سبق وشهدناها مع هاتف Poco F1 الذي تم إطلاقه في صيف 2018.

Here's a final list of the unbelievable specs that the #POCOX2 has to offer for an experience that's #SmoothAF!

– #120HzDisplay

– Qualcomm Snapdragon 730G

– LiquidCool technology

– 4500 mAh battery

– 27W charger in-box

– 64MP Quad camera Sony IMX 686

– 20 MP dual front camera pic.twitter.com/r6J55TkgVw

— POCO India (@IndiaPOCO) February 4, 2020