تطبيق تيك توك يختبر واجهة مستخدم جديدة مشابهة لانستجرام

تختبر منصة تيك توك الشهيرة واجهة جديدة لحسابات المستخدمين شبيهة بشكل كبير لتلك التي يحظى بها تطبيق انستجرام حيث تظهر صورة صاحب الحساب في منتصف الواجهة وفي الجهة المقابلة تظهر أيقونة المتابعة.

وتُظهر الواجهة الجديدة تركيز على إتاحة مساحة أكبر لملخص التعريف عن النفس (Bio) كما أشارت نيويورك تايمز كونها أول من سلط الضوء على اختبار تيك توك للواجهة.

Looks like TikTok is redesigning user profiles to look almost exactly like Instagram (new design vs old) pic.twitter.com/uQAHPwaZoh

— Taylor Lorenz (@TaylorLorenz) February 3, 2020