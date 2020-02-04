تطبيق تيك توك يختبر واجهة مستخدم جديدة مشابهة لانستجرام

تختبر منصة تيك توك الشهيرة واجهة جديدة لحسابات المستخدمين شبيهة بشكل كبير لتلك التي يحظى بها تطبيق انستجرام حيث تظهر صورة صاحب الحساب في منتصف الواجهة وفي الجهة المقابلة تظهر أيقونة المتابعة.

وتُظهر الواجهة الجديدة تركيز على إتاحة مساحة أكبر لملخص التعريف عن النفس (Bio) كما أشارت نيويورك تايمز كونها أول من سلط الضوء على اختبار تيك توك للواجهة.

Looks like TikTok is redesigning user profiles to look almost exactly like Instagram (new design vs old) pic.twitter.com/uQAHPwaZoh — Taylor Lorenz (@TaylorLorenz) February 3, 2020

وقد أكد المتحدث الرسمي باسم الشركة قيام المنصة باختبار تصاميم جديدة لواجهة المستخدمين الشخصية حيث قال: ” إننا نبحث دائماً عن طرق جديدة لتحسين تجربة المستخدم عبر التطبيق حيث أننا نعمل الآن على اختبار تصاميم الملفات الشخصية ودورها الوظيفي في سبيل إتاحة وسائل أخرى للمستخدمين لتخصيص حساباتهم ويكونوا أكثر انخراطاً معها”.

ويعد نسخ تطبيق تيك توك لواجة المستخدم في انستجرام أحد الوسائل الروتينة التي تلجأ لها وسائل التواصل الاجتماعي للبقاء على مضمار المنافسة وخصوصاً عندما تلاقي بعض الميزات استحسان وقبولاً من الجمهور.

وكما نذكر جميعاً قد قامت انستجرام بنسخ ميزة القصص الشهيرة من تطبيق سناب شات حيث أصبحت هذه الميزة حالياً من أهم مكونات انستجرام وذات اقبال كبير من الجمهور لتوثيق الأحداث اليومية التي يمرون بها سواء من المستخدمين العاديين أو المشاهير.

والجدير بالذكر أن التطبيق الصيني قد شهد نمواً بشكل كبير خلال العاميين الماضيين حتى وصل عدد تحميله إلى 1.5 مليار مرة في نوفمبر الماضي ليصبح ثالث أعلى تطبيق تحميلاً من بين التطبيقات التي لا تصنف على بند الألعاب.

وكان مالك سناب شات إيفان شبيغل قد توقع تفوق تيك توك على انستجرام خلال الفترة القائمة في تصريح يرجع ليناير الماضي؛ حيث عبر عن حبه للتطبيق وكونه من أكبر المعجبين به.

المصدر

The Verge